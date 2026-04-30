Βινγκ Ρέιμς: Στιγμές αγωνίας για τον σταρ του “Mission Impossible” – Κατέρρευσε μέσα σε εστιατόριο

Ανησυχία προκάλεσε η είδηση ότι ο πρωταγωνιστής της σειράς ταινιών «Mission: Impossible» και του «Pulp Fiction» Βινγκ Ρέιμς μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Όλα έγιναν την Τετάρτη 29/4, γύρω στις 13:40 τοπική ώρα, όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες δέχθηκε κλήση για έναν 66χρονο άνδρα ο οποίος κατέρρευσε μέσα σε εστιατόριο στο Βόρειο Χόλιγουντ της Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με το TMZ, αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι το περιστατικό έγινε ενώ ο 66χρονος σταρ έτρωγε με την οικογένειά του. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Βινγκ Ρέιμς φαινόταν να χάνει και να ανακτά τις αισθήσεις του.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε στο USA TODAY ότι οι τραυματιοφορείς ανταποκρίθηκαν σε κλήση γύρω στις 13:40 (τοπική ώρα) για έναν 66χρονο άνδρα, στον οποίο «παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και τον μετέφεραν» για ιατρική περίθαλψη. “Mission: Impossible” actor Ving Rhames is “on his way home” and feeling fine after a health scare in a Los Angeles-area restaurant on Wednesday, his rep confirmed. “He sounded like everyday Ving and cracked a joke over the phone,” manager Brad Kramer told Variety.… April 30, 2026

Ο εκπρόσωπος του ηθοποιού δήλωσε αργότερα την ίδια ημέρα πως ο Ρέιμς πήρε εξιτήριο και «βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν για το σπίτι του».

Όπως είπε ο εκπρόσωπός του, ο ηθοποιός «αισθάνεται καλά» και μάλιστα επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του λίγο μετά τη διακομιδή του, με τον ίδιο να λέει ότι ο Ρέιμς ακουγόταν όπως συνήθως, κάνοντας ακόμη και ένα αστείο σχόλιο μέσα στο νοσοκομείο. Επίσης, ο μάνατζέρ του εκτίμησε ότι ενδέχεται να υπέστη θερμοπληξία.