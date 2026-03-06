Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Από 10 Μαρτίου οι αιτήσεις για πρόγραμμα κατάρτισης με επίδομα έως 750 ευρώ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε έως 114.384 εργαζομένους

DEBATER NEWSROOM

Την ερχόμενη Τρίτη, 10 Μαρτίου θα μπορούν να υποβληθούν οι ηλεκτρονικές αιτήσεων των ωφελούμενων για το νέο έργο της ΔΥΠΑ «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού», μέσω του gov.gr.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε έως 114.384 εργαζομένους – μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές σε σύγχρονους και δυναμικούς τομείς της οικονομίας.

Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί μέσω του συστήματος επιταγών κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει 150 ώρες κατάρτισης, εκ των οποίων:

  • 149 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης
  • 1 ώρα σύγχρονης τηλεκατάρτισης

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΔΥΠΑ, μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους φορείς. Όσοι επιτύχουν στις εξετάσεις θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος, το οποίο ανέρχεται σε έως 750 ευρώ (μικτά).

