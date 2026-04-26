Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Παράταση στην υποβολή των αιτήσεων μέχρι αύριο – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Επιπλέον χρόνο θα έχουν οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο δημοφιλές πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων της ΔΥΠΑ, για την περίοδο 2026-2027.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής προθεσμίας για όλους τους δικαιούχους, ανεξαρτήτως του λήγοντος ψηφίου του ΑΦΜ τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να καταθέσουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά έως και τη Δευτέρα, 27 Απριλίου και ώρα 23:59.

Το πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ, πρόκειται να ενεργοποιηθεί στις 18 Μαΐου 2026 και θα έχει διάρκεια 13 μηνών, προσφέροντας σημαντικές ανάσες αναψυχής σε χιλιάδες εργαζόμενους και ανέργους.

Η διαδικασία της αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πύλης gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Η επιλογή των ωφελουμένων πραγματοποιείται μέσω αντικειμενικής μοριοδότησης από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΔΥΠΑ. Σημειώνεται ότι για τους πολύτεκνους γονείς δεν εφαρμόζεται η διαδικασία μοριοδότησης, καθώς εντάσσονται απευθείας στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής.

Ποιοι δικαιούνται συμμετοχή

Στο πρόγραμμα εντάσσονται:

Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ που έχουν καταβάλει εισφορές υπέρ ανεργίας εντός του τελευταίου 12μήνου.

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ για τουλάχιστον τρεις μήνες, με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια (έως 16.000€ για άγαμους, 24.000€ για έγγαμους και 29.000€ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 5.000€ ανά παιδί).

Εξαιρούνται όσοι έλαβαν επιταγή κατά το προηγούμενο έτος (2025-2026), με εξαίρεση τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και τους πολύτεκνους.

Διανυκτερεύσεις και προνομιακές περιοχές

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν κατάλυμα από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, με τη διάρκεια της διαμονής να κλιμακώνεται ως εξής:

Έως 6 διανυκτερεύσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα (με μικρή συμμετοχή).

Έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν σε Ρόδο, Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και Σάμο.

Έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν στη Βόρεια Εύβοια, τον Έβρο και τη Θεσσαλία (εξαιρουμένων των Σποράδων).

Επιδότηση εισιτηρίων και περιόδοι αιχμής

Το πρόγραμμα καλύπτει και μέρος του κόστους των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, με τη συμμετοχή των δικαιούχων να ορίζεται στο 25%, ενώ για τα ΑμεΑ η μετακίνηση είναι εντελώς δωρεάν.

Τέλος, προβλέπεται προσαύξηση 20% στις τιμές επιδότησης για τις περιόδους αιχμής (Αύγουστος, Χριστούγεννα, Πάσχα), ενώ για τις πληγείσες περιοχές (Εύβοια, Έβρος, Θεσσαλία) η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο το έτος.