Δώρο Χριστουγέννων: Πότε καταβάλλεται από τους εργοδότες και πώς υπολογίζεται – Τι ισχύει για τους ανέργους

Tην Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, λήγει η προθεσμία καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων, με την Επιθεώρηση Εργασίας να βρίσκεται ήδη σε αυξημένη ετοιμότητα για ελέγχους και καταγγελίες.

Το Δώρο Χριστουγέννων αφορά όλους τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, είτε με σύμβαση ορισμένουM είτε αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Ποιοι το δικαιούνται

Το επίδομα καταβάλλεται σε όσους:

εργάστηκαν σε οποιονδήποτε εργοδότη του ιδιωτικού τομέα,

απασχολήθηκαν έστω και για μέρος του διαστήματος 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 2025,

εργάζονται με πλήρη, μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση.

Ποιοι δεν το δικαιούνται

ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι,

όσοι πληρώνονται αποκλειστικά με δελτίο παροχής υπηρεσιών χωρίς σχέση εξαρτημένης εργασίας,

δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι υπάγονται σε διαφορετικό καθεστώς επιδομάτων.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο

Το Δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται πάντα για την περίοδο 1/5 – 31/12 του ίδιου έτους.

Όποιος έχει εργαστεί συνεχόμενα στο διάστημα αυτό λαμβάνει:

έναν πλήρη μηνιαίο μισθό, αν αμείβεται με μισθό,

25 ημερομίσθια, αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Ο υπολογισμός γίνεται βάσει των τακτικών αποδοχών της 10ης Δεκεμβρίου, δηλαδή των σταθερών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου.

Αναλογικό Δώρο για όσους δεν εργάστηκαν όλη την περίοδο

Αν η εργασιακή σχέση δεν κάλυψε όλο το διάστημα από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου (πρόσληψη μετά την 1/5 ή αποχώρηση πριν την 31/12), τότε καταβάλλεται αναλογία του Δώρου.

Η νομοθεσία προβλέπει ότι για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες εργασίας ο εργαζόμενος λαμβάνει:

2/25 του μηνιαίου μισθού του (για μισθωτούς) ή

2 ημερομίσθια (για ημερομίσθιους).

Α ακόμη και αν το διάστημα εργασίας είναι μικρότερο από 19 ημέρες, ο εργαζόμενος εξακολουθεί να δικαιούται αναλογικό ποσό, το οποίο δεν μηδενίζεται.