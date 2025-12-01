Δώρο Χριστουγέννων: Ποιοι δεν θα λάβουν το επίδομα από τη ΔΥΠΑ

Το Δώρο Χριστουγέννων σε ανέργους της ΔΥΠΑ αναμένεται να πληρωθεί στις 17 Δεκεμβρίου. Αυτή η πληρωμή αφορά όσους λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας, επίδομα μακροχρόνια ανέργων ή συμμετέχουν σε προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης που προβλέπουν ετήσιο επίδομα.

Εκτός δώρου Χριστουγέννων από την ΔΥΠΑ θα μείνουν όσοι:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσοι δεν είναι ενταγμένοι σε επιδοτούμενο πρόγραμμα ανεργίας,

Όσοι έχουν διακόψει οικειοθελώς την επιδότηση,

Όσοι δεν ανανεώνουν την κάρτα ανεργίας τους σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Το ύψος του ποσού υπολογίζεται με βάση το διάστημα επιδότησης ανεργίας εντός του τελευταίου διαστήματος. Για όσους παραμένουν επιδοτούμενοι για ολόκληρο το έτος, το Δώρο αντιστοιχεί σε έναν επιπλέον μηνιαίο κύκλο επιδότησης. Σε περιπτώσεις όπου η επιδότηση ανεργίας διήρκεσε μικρότερο διάστημα, το ποσό διαμορφώνεται αναλογικά.

Το ποσό του δώρου ισοδυναμεί με ένα πλήρες επίδομα ανεργίας, δηλαδή 540 ευρώ, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2025. Το ποσό αυτό χορηγείται στους ανέργους που άρχισαν να λαμβάνουν επίδομα από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Για κάθε έναν πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία (3) ημερήσια επιδόματα Δώρο Χριστουγέννων. Για επιδότηση όλο το προαναφερόμενο διάστημα καταβάλλονται είκοσι πέντε (25) ημερήσια επιδόματα. Αν δεν συμπληρωθεί πλήρης μήνας επιδότησης δεν καταβάλλεται Δώρο Χριστουγέννων.

Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας (ΤΕΑ) είναι μια παροχή που χορηγείται σε ασφαλισμένους, ικανούς και διαθέσιμους για εργασία, με εξαρτημένη σχέση εργασίας που είτε έληξε είτε καταγγέλθηκε από τον εργοδότη, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέβαλαν εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ.

Η χρονική διάρκεια της επιδότησης κυμαίνεται από πέντε (5) έως δώδεκα (12) μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας που πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι σε συγκεκριμένα (κρίσιμα) χρονικά διαστήματα πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης και τον αριθμό ημερησίων επιδομάτων που έλαβαν κατά την τελευταία τετραετία.

Πως υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων από την ΔΥΠΑ

Το ποσό του Δώρου καθορίζεται βάσει του διαστήματος επιδότησης μέσα στο έτος. Για όσους επιδοτούνται ολόκληρο το έτος, το δώρο αντιστοιχεί σε έναν πλήρη μηνιαίο κύκλο επιδότησης. Για μικρότερη διάρκεια επιδότησης, το ποσό διαμορφώνεται αναλογικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού την 1η Απριλίου 2025, το πλήρες επίδομα ανεργίας ανέρχεται σε 540 ευρώ, ποσό στο οποίο αντιστοιχεί και το πλήρες δώρο Χριστουγέννων για όσους άρχισαν να επιδοτούνται το διάστημα 1ης Μαΐου-31ης Δεκεμβρίου 2025.

Για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία ημερήσια επιδόματα, ενώ για συνεχή επιδότηση σε όλο το διάστημα χορηγούνται 25 ημερήσια επιδόματα. Εάν δεν έχει συμπληρωθεί ολόκληρος μήνας επιδότησης, δεν καταβάλλεταιδώρο Χριστουγέννων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, πρέπει να έχει καταβληθεί από τον εργοδότη στον ιδιωτικό τομέα το Δώρο Χριστουγέννων 2025. Όσοι εργοδότες το καταβάλλουν μετά την προθεσμία, θα βρεθούν αντιμέτωποι με κυρώσεις και πρόστιμα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον αναλυτικό οδηγό των ΓΣΕΕ/ΚΕΠΕΑ, το δώρο παραγράφεται μετά από 5 χρόνια, βάσει των όσων προβλέπονται στο άρθρο 250, παρ. 17 του Αστικού Κώδικα.