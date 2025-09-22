Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης: S&P 500 και Nasdaq σε νέα ρεκόρ με ώθηση από Nvidia

Στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, ο S&P 500 κατέγραψε νέο ρεκόρ κλεισίματος τη Δευτέρα (22/9/25), με ώθηση από την Nvidia. Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 66,27 μονάδες (+0,14%) φτάνοντας τις 46.381,54 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 157,50 μονάδων (+0,70%) κλείνοντας στις 22.788,98 μονάδες.

Οι μετοχές ανέκαμψαν παρά την αρχική πτώση της ημέρας, κυρίως χάρη στην Nvidia, που θα επενδύσει 100 δισ. δολάρια στην OpenAI για κέντρα δεδομένων, και στην Oracle, η οποία ενισχύθηκε μετά τις προαγωγές στελεχών και εν μέσω ανόδου 42% αυτόν τον μήνα.