Χρηματιστήριο: Έκλεισε με άνοδο 1,06% – Σε νέα υψηλά 17 ετών η αγορά

Με άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών, αλλά χαμηλότερα από τα υψηλά της ημέρας, στη σημερινή συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Η αγορά διέσπασε τα επίπεδα των 2.400 μονάδων κλείνοντας σε νέα υψηλά έτους, αλλά και σε νέα υψηλά 17 ετών.

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Ανοδικά κινούνται και οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές λόγω των προσδοκιών για διπλωματική πρόοδο στη Μέση Ανατολή, ενώ υποχωρούν και οι τιμές του πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.421,69 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,06%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τις 2 Δεκεμβρίου του 2009. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.444,61 μονάδες (+2,01%).

Σε επίπεδο εβδομάδος, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε άνοδο 2,80%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 14,19%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 313,574 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 47.646.894 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,24%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,74%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τιτάν (+3,74%), της Eurobank (+3,15%), της Alpha Bank (+3,14%), της Πειραιώς (+3,08%) και του ΔΑΑ (+2,95%).

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Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-3,07%), της Motor Oil (-1,92%), της Coca Cola HBC (-1,32%) και του ΟΛΠ (-1,27%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 10.166.097 και 7.754.671 μετοχές, αντιστοίχως.

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Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 41,42 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 40,29 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 70 μετοχές, 38 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

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Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική (+9,63%) και Ξυλεμπορία(π) (+8,72%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Quest Συμμετοχών (-4,23%) και Elvalhalcor (-3,07%).

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Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,8500 +1,55%

ALLWYN: 13,9300 +0,58%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,7050 +0,05%

METLEN: 41,5600 +0,24%

OPTIMA: 10,5000 +2,54%

ΤΙΤΑΝ: 52,7000 +3,74%

ALPHA BANK: 3,9450 +3,14%

AEGEAN AIRLINES: 12,1700 +2,87%

VIOHALCO: 19,1400 αμετάβλητη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 44,6800+1,32%

ΔΑΑ: 10,4800 +2,95%

ΔΕΗ: 22,6600 +1,07%

COCA COLA HBC: 52,200 -1,32%

ΕΛΠΕ: 10,1200 -0,78%

ELVALHALCOR: 4,5750 -3,07%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,9200 +2,19%

ΕΥΔΑΠ: 10,3200 αμετάβλητη

EUROBANK: 4,0630 +3,15%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6650 +0,38%

MOTOR OIL: 39,8800 -1,92%

JUMBO: 22,6200 +0,35%

ΟΛΠ: 39,0000 -1,27%

ΟΤΕ: 19,2600 +0,42%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,0500 +3,08%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 15,3200 +0,52%