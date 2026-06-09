Χρηματιστήριο: Ανοδικές τάσεις στο άνοιγμα της συνεδρίασης – Σταθεροποίηση στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (9/6) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου. Με μικτά πρόσημα κινούνται οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές εν αναμονή των αποφάσεων της ΕΚΤ για τα επιτόκια την ερχόμενη Πέμπτη και με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.375,43 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,97%.

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Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 18,95 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,94%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,15%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+2,21%), της Viohalco (+1,24%), της ΔΕΗ (+1,20%) και της Elvalhalcor (+1,18%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (-0,83%), του ΟΛΠ (-0,77%) και της ΕΥΔΑΠ (-0,19%).

Ανοδικά κινούνται 59 μετοχές, 25 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Λανακάμ(κ) (+6,12%) και Ιντερτέκ (+4,20%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Πλαστικά Κρήτης (-7,19%) και ΕΛΒΕ (-1,72%).

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Σταθερή εικόνα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Εικόνα σταθεροποίησης εμφάνισαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να παραμένουν στο επίκεντρο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,1% στις 622,68 μονάδες στις 10:08 ώρα Ελλάδας.

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Οι τιμές του αργού αντέστρεψαν σχεδόν όλα τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης αφότου το Ιράν και το Ισραήλ έπαυσαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αν και οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί καθώς οι διπλωματικές συνομιλίες δεν έχουν οδηγήσει έως τώρα σε ειρήνη.