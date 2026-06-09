Χρηματιστήριο: Έκλεισε με άνοδο 1,41% – Στα 336,7 εκατ. ευρώ ο τζίρος
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.385,63 μονάδες
Ισχυρές ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών και των δεικτών στο άνοιγμα της Wall Street.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.385,63 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,41%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.389,03 μονάδες (+1,56%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 336,7 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 47.219.629 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,49%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,58%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Lamda Development (+3,93%), της Allwyn (+3,50%), της Metlen (+3,49%), της Alpha Bank (+3,31%), της Coca Cola HBC (+2,62%) και της ΔΕΗ (+2,31%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-3,35%), της Viohalco(-1,49%), των ΕΛΠΕ (-1,28%) και της Aktor (-1,10%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 9.692.243 και 8.908.748 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 43,48 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 41,04 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 65 μετοχές, 43 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική (+6,40%) και Ιντερτέκ (+4,90%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Cenergy Holdings (-3,59%) και Ξυλεμπορία(π) (-3,43%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR:9,6800 αμετάβλητη
ALLWYN:13,4700 +3,50%
ΚΥΠΡΟΥ:9,5300 +1,28%
METLEN:42,1000 +3,49%
OPTIMA:10,1900 +0,30%
ΤΙΤΑΝ: 49.7000 +1,76%
ALPHA BANK: 3,9050 +3,31%
AEGEAN AIRLINES: 12,0500 +1,26%
VIOHALCO: 19,9000 -1,49%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 43,0000 +0,09%
ΔΑΑ:10,1200 -0,30%
ΔΕΗ: 22,1400 +2,31%
COCA COLA HBC:51,0000 +2,62%
ΕΛΠΕ: 10,0500 -1,28%
ELVALHALCOR: 4,9000 -3,35%
ΕΘΝΙΚΗ: 14,7150 +0,44%
ΕΥΔΑΠ: 10,6000 +0,57%
EUROBANK: 3,9950 +1,22%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,4750 +3,93%
MOTOR OIL: 39,5800 -0,50%
JUMBO: 22,7600 +1,16%
ΟΛΠ:39,3000 +0,90%
ΟΤΕ: 18,2700 +0,38%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,9600 +1,84%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ:15,0800 +0,53%
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