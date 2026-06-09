Χρηματιστήριο: Έκλεισε με άνοδο 1,41% – Στα 336,7 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ισχυρές ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών και των δεικτών στο άνοιγμα της Wall Street.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.385,63 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,41%.

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Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.389,03 μονάδες (+1,56%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 336,7 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 47.219.629 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,49%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,58%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Lamda Development (+3,93%), της Allwyn (+3,50%), της Metlen (+3,49%), της Alpha Bank (+3,31%), της Coca Cola HBC (+2,62%) και της ΔΕΗ (+2,31%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-3,35%), της Viohalco(-1,49%), των ΕΛΠΕ (-1,28%) και της Aktor (-1,10%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 9.692.243 και 8.908.748 μετοχές, αντιστοίχως.

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Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 43,48 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 41,04 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 65 μετοχές, 43 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

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Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική (+6,40%) και Ιντερτέκ (+4,90%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Cenergy Holdings (-3,59%) και Ξυλεμπορία(π) (-3,43%).

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Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:9,6800 αμετάβλητη

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ALLWYN:13,4700 +3,50%

ΚΥΠΡΟΥ:9,5300 +1,28%

METLEN:42,1000 +3,49%

OPTIMA:10,1900 +0,30%

ΤΙΤΑΝ: 49.7000 +1,76%

ALPHA BANK: 3,9050 +3,31%

AEGEAN AIRLINES: 12,0500 +1,26%

VIOHALCO: 19,9000 -1,49%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 43,0000 +0,09%

ΔΑΑ:10,1200 -0,30%

ΔΕΗ: 22,1400 +2,31%

COCA COLA HBC:51,0000 +2,62%

ΕΛΠΕ: 10,0500 -1,28%

ELVALHALCOR: 4,9000 -3,35%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,7150 +0,44%

ΕΥΔΑΠ: 10,6000 +0,57%

EUROBANK: 3,9950 +1,22%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,4750 +3,93%

MOTOR OIL: 39,5800 -0,50%

JUMBO: 22,7600 +1,16%

ΟΛΠ:39,3000 +0,90%

ΟΤΕ: 18,2700 +0,38%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,9600 +1,84%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ:15,0800 +0,53%