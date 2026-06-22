Πυροσβεστική: 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Σε 41 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα.

Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 36 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5.

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Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν ενάντια στη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 15.00 σε δασική έκταση στο Ακραίφνιο Βοιωτίας.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 27 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Για την ασφάλεια των οδηγών και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. κλειστή παραμένει η Εθνική οδός Αθηνών – Λαμίας στο ύψος από Κάστρο έως Θήβα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ενώ η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Τροχαίας.

Νωρίτερα, στις 15.32, προειδοποιητικό μήνυμα εστάλη μέσω του 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε οικίες και υποδομές.

Σημειώνεται ότι σε γενική επιφυλακή παραμένουν οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Στερεάς Ελλάδας, ενώ κλιμάκια της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών.