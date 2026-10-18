Φορολογικό νομοσχέδιο: Όλα τα μέτρα για το 2027 – 400 ευρώ στους συνταξιούχους, επίδομα Χριστουγέννων και μειώσεις φόρων

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει τα οικονομικά μέτρα που ανακοινώθηκαν στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και πρόκειται να εφαρμοστούν σταδιακά κατά τα έτη 2026 και 2027.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως την 1η Νοεμβρίου, με στόχο την ψήφιση του νομοσχεδίου εντός του ίδιου μήνα.

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Στις βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνονται η ενίσχυση των συνταξιούχων με 400 ευρώ, η θέσπιση επιδόματος Χριστουγέννων για τους δημοσίους υπαλλήλους, φορολογικές ελαφρύνσεις για τρίτεκνους και αγρότες, μειώσεις εισφορών, αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ και ένας νέος επενδυτικός λογαριασμός για ανηλίκους.

Ενίσχυση 400 ευρώ στους συνταξιούχους από τον Νοέμβριο

Μία από τις σημαντικότερες προβλέψεις αφορά την αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης των συνταξιούχων στα 400 ευρώ καθαρά.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, η ενίσχυση επεκτείνεται σε μόνιμη βάση από τον Νοέμβριο του 2026 στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.

Οι επιπλέον δικαιούχοι υπολογίζονται σε 270.000, με τον συνολικό αριθμό να φτάνει τα 2,2 εκατομμύρια.

Το ίδιο ποσό προβλέπεται για συνταξιούχους άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη χορήγηση ετήσιου επιδόματος Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μικτά στους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς.

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Η πρώτη καταβολή προγραμματίζεται για τις 16 Δεκεμβρίου 2027 και θα πραγματοποιείται με χωριστή μισθοδοτική κατάσταση.

Για όσους δεν έχουν εργαστεί ολόκληρο το έτος, το ποσό θα υπολογίζεται αναλογικά. Το επίδομα θα περιλαμβάνεται στις τακτικές αποδοχές και θα αποτελεί συντάξιμη αποδοχή.

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Μηδενικός φορολογικός συντελεστής για τρίτεκνους και αγρότες

Σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις προβλέπονται για δύο κατηγορίες φορολογουμένων.

Για τους τρίτεκνους, ο φορολογικός συντελεστής μηδενίζεται για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ από το φορολογικό έτος 2027.

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Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου, μειώσεις φόρων θα δουν περίπου 87.000 τρίτεκνοι, ενώ το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από 14.364 σε 25.364 ευρώ.

Αντίστοιχα, για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες προβλέπεται μηδενικός συντελεστής έως τα 20.000 ευρώ από το φορολογικό έτος 2026.

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Η παρέμβαση εκτιμάται ότι θα ωφελήσει περίπου 47.000 αγρότες.

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Αλλαγές στο ελάχιστο εισόδημα

Αλλαγές προβλέπονται και στον υπολογισμό του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών.

Για όσους πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις φορολογικής και εργασιακής συνέπειας, καταργούνται οι προσαυξήσεις που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών, τη μισθοδοσία και τον υψηλότερο μισθό εργαζομένου.

Παράλληλα, επεκτείνεται η μείωση κατά 50% του ελάχιστου εισοδήματος σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία.

Ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για τους εκμεταλλευτές ταξί, ενώ από το φορολογικό έτος 2027 η προκαταβολή φόρου των ατομικών επιχειρήσεων μειώνεται από 55% σε 50%.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών από τον Απρίλιο του 2027

Από τον Απρίλιο του 2027 προβλέπεται μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες στον ιδιωτικό τομέα.

Η μείωση θα προέλθει εξ ολοκλήρου από τις εισφορές των εργαζομένων, με αποτέλεσμα την αύξηση των καθαρών αποδοχών τους.

ΕΝΦΙΑ και ακίνητα: Οι νέες παρεμβάσεις

Στο στεγαστικό πεδίο, το νομοσχέδιο προβλέπει την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ από το 2027 σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία.

Η ρύθμιση αφορά 131 επιπλέον οικισμούς και περίπου 62.000 ιδιοκτήτες ακινήτων.

Παράλληλα, προβλέπονται η επέκταση της φορολογικής απαλλαγής για κενά ακίνητα που διατίθενται προς ενοικίαση, η παράταση της αναστολής του φόρου υπεραξίας ακινήτων και η επέκταση της απαλλαγής ΦΠΑ στα νέα κτίρια για το 2027.

Από την 1η Ιουλίου 2027 προβλέπεται επίσης αύξηση του φόρου μεταβίβασης κατοικιών για φυσικά πρόσωπα που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Επίδομα γέννησης: Έως 6.500 ευρώ για οικογένειες με έξι παιδιά

Αυξάνεται το επίδομα γέννησης για τις πολύτεκνες οικογένειες κατά 1.000 ευρώ επιπλέον για κάθε τέκνο.

Με βάση τη νέα κλίμακα, το ποσό διαμορφώνεται σε:

4.500 ευρώ για τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα.

για τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα. 5.500 ευρώ για πέντε εξαρτώμενα τέκνα.

για πέντε εξαρτώμενα τέκνα. 6.500 ευρώ για έξι εξαρτώμενα τέκνα.

Η ρύθμιση προβλέπεται να ισχύσει αναδρομικά για γεννήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2026 και εκτιμάται ότι θα αφορά περίπου 2.500 πολύτεκνες οικογένειες ετησίως.

Νέος επενδυτικός λογαριασμός για παιδιά με κρατική συνεισφορά έως 1.200 ευρώ τον χρόνο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέσπιση του Ατομικού Επενδυτικού Λογαριασμού Ανηλίκων (ΑΕΛΑ).

Οι γονείς ή κηδεμόνες θα μπορούν να ανοίγουν ειδικό λογαριασμό για το παιδί τους πριν συμπληρώσει το δεύτερο έτος της ηλικίας του.

Το Δημόσιο θα συνεισφέρει ποσό ίσο με το 100% των επιλέξιμων καταθέσεων, έως 1.200 ευρώ ετησίως.

Για παράδειγμα, εάν καταβάλλονται 100 ευρώ τον μήνα, προβλέπεται αντίστοιχη κρατική συνεισφορά, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Τα χρήματα θα επενδύονται σε επιλέξιμα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, ενώ κατά κανόνα δεν θα επιτρέπεται η ανάληψή τους πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους του παιδιού.

Ενίσχυση 5.000 ευρώ για εγκατάσταση στο Καστελλόριζο

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης ειδικό οικονομικό κίνητρο για μόνιμη εγκατάσταση ή παραμονή στον Δήμο Μεγίστης.

Προβλέπεται ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ, με προσαύξηση 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος του νοικοκυριού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή είναι η μόνιμη διαμονή ή η μεταφορά της κύριας κατοικίας στον δήμο για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος.

Πότε θα ψηφιστούν τα μέτρα

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 1η Νοεμβρίου, ενώ στόχος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι η ψήφιση του νομοσχεδίου μέσα στον Νοέμβριο.

Οι παρεμβάσεις προβλέπεται να ενεργοποιηθούν σταδιακά, ανάλογα με το φορολογικό έτος και τις ειδικές ημερομηνίες εφαρμογής που ορίζονται για κάθε μέτρο.