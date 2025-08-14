Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία άνοδος 2,71%, κέρδη 44,67% από τις αρχές του 2025

Με άνοδο 2,71% έκλεισε η αγορά τη χρηματιστηριακή εβδομάδα που ολοκληρώθηκε σήμερα, καθώς το Χρηματιστήριο Αθηνών θα παραμείνει κλειστό αύριο λόγω της αργίας του Δεκαπενταύγουστου.

Η αγορά συμπλήρωσε εννέα συνεχόμενες συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 8,48%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεχή υψηλά, σερί θετικών αποδόσεων, θετική εικόνα κερδοφορίας και αύξηση των συναλλαγών, συνθέτουν ένα θετικό σκηνικό στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία τον Ιούλιο συμπλήρωσε εννέα μήνες ανόδου, ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ για πρώτη φορά στα χρηματιστηριακά χρονικά και συνεχίζει δυναμικά και τον Αύγουστο.

Στη διάρκεια των εννέα τελευταίων μηνών, από τις αρχές Νοεμβρίου 2024 έως και σήμερα 14 Αυγούστου 2025, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 53,77%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κέρδη 105,02%.

Ισχυρή συνεχίζει να είναι η παρουσία των ξένων επενδυτών στην ελληνική αγορά, με τη συμμετοχή τους στη συναλλακτική δραστηριότητα να διαμορφώνεται στο 64,4%, τον Ιούλιο 2025 (σε σχέση με το 61,9% τον προηγούμενο μήνα).

Η Αξία Συναλλαγών για τον μήνα Ιούλιο έφτασε τα 199,02 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 25,84% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου, ενώ σε σχέση με τον Ιούλιο 2024, σημειώθηκε αύξηση 135,42%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.126,18 μονάδες, έναντι 2.070,13 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 2,71%. Από τις αρχές Αυγούστου ενισχύεται κατά 6,60% και από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 44,67%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 2,74% και από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 50,09%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 1,48%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 27,18%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 2,56%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 82,84%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος ανήλθε στα 857,725 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 214,431 εκατ. ευρώ, από 273,049 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 4,388 δισ. ευρώ και διαμορφώνεται στα 148,571 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του 2025 είναι αυξημένη κατά 45,431 δισ. ευρώ.