Ο Λύτρας ανέλαβε την υπεράσπιση του Φίλιππου Καμπούρη: “Αρνείται ότι έχει διαπράξει απάτη – Θα απολογηθούμε την Κυριακή” είπε στο DEBATER

Ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας ανέλαβε την υπεράσπιση του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ.

Υπενθυμίζεται ότι οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Λύτρας, μιλώντας στο DEBATER είπε: «Έχουμε πάρει προθεσμία να απολογηθούμε την Κυριακή το πρωί. Δεν έχουμε λάβει ακόμη αντίγραφα της δικογραφίας. Αυτό που ισχυρίζεται είναι ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση για τις πράξεις που κατηγορείται. Δεν υπάρχει καμία απάτη εναντίον του ΕΦΚΑ και αν υπάρξει οτιδήποτε είναι για οφειλές εταιρειών προς τον ΕΦΚΑ»

Σε ερώτηση μας για τα κρυπτονομίσματα που φέρεται να είπε ως δυνατότητα πληρωμής σε τραγουδιστή δήλωσε ότι: «Δεν γνωρίζω ακόμη τίποτα για το τι έχουν δηλώσει οι μάρτυρες που έχουν κληθεί».