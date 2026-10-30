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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από την 1η Νοεμβρίου το χειμερινό ωράριο για το μειωμένο τιμολόγιο ρεύματος

Θα ισχύει έως τις 31 Μαρτίου 2027

Από την 1η Νοεμβρίου το χειμερινό ωράριο για το μειωμένο τιμολόγιο ρεύματος
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Από την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026 θα τεθεί σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης ρεύματος, (το παλιό «νυχτερινό») με ισχύ έως 31η Μαρτίου 2027, ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.

   Συγκεκριμένα ανά ζώνη, το ωράριο είναι το εξής:

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   Μεσημβρινή ζώνη: 12 μ.μ. – 3 μ.μ.

   Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. – 5 π.μ.

   Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2025 που τέθηκε σε εφαρμογή, σκοπός του διζωνικού συστήματος μειωμένης τιμολόγησης είναι η πρόσβαση των καταναλωτών σε ηλεκτρικό ρεύμα, τις ώρες που είναι πιο φθηνό.

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