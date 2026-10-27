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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,44% η απόδοση των εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας

 Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,001 δισ. ευρώ

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,44% η απόδοση των εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας
ΑΠΕ-ΜΠΕ
DEBATER NEWSROOM

 Με αυξημένο επιτόκιο θα γίνει η διάθεση της νέας σειράς εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου.

   Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 400 εκατομμυρίων Ευρώ, που διενεργήθηκε σήμερα η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,44% από 2,38% που είχε διαμορφωθεί την προηγούμενη δημοπρασία.

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   Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,001 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,50 φορές.

   Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026. 

   Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

   Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026.

   Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

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