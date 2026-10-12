Capital Maritime Finance: Ξεκινά η δημόσια προσφορά στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Στόχος έως 300 εκατ. ευρώ

Αύριο, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, ξεκινά η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance Corp για την εισαγωγή των μετοχών της στο Euronext Athens, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026.

Το εύρος της τιμής διάθεσης των μετοχών καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους μεταξύ 7 και 7,68 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η εταιρεία επιδιώκει να αντλήσει κεφάλαια ύψους 250 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα αύξησης έως τα 300 εκατ. ευρώ.

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Η εισαγωγή συνδέεται με το επενδυτικό πρόγραμμα της ναυτιλιακής εταιρείας, το οποίο προβλέπει την απόκτηση 23 νέων πλοίων μέσα στην επόμενη διετία.

Έως 42 εκατομμύρια νέες μετοχές

Το διοικητικό συμβούλιο της Capital Maritime Finance Corp αποφάσισε τη διάθεση έως 42.000.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,04 δολαρίων η καθεμία.

Η τελική τιμή διάθεσης θα προσδιοριστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας της δημόσιας προσφοράς, εντός του ανακοινωθέντος εύρους.

Με βάση το εύρος τιμής των 7 έως 7,68 ευρώ, η διάθεση του μέγιστου αριθμού των 42 εκατομμυρίων μετοχών αντιστοιχεί σε συνολικά δυνητικά έσοδα από 294 έως 322,56 εκατ. ευρώ, πριν από τυχόν έξοδα έκδοσης.

Το ποσό που τελικά θα αντληθεί θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των μετοχών που θα διατεθούν και την τελική τιμή προσφοράς.

Επενδυτικό σχέδιο για 23 νέα πλοία

Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την έκδοση προορίζεται για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας.

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Ειδικότερα, η Capital Maritime Finance σχεδιάζει την απόκτηση 23 νέων πλοίων εντός των επόμενων 24 μηνών.

Η δημόσια προσφορά αποτελεί, επομένως, σημαντικό χρηματοδοτικό βήμα για την υλοποίηση του σχεδίου επέκτασης του στόλου της.

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Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025

Σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα οικονομικά στοιχεία, η Capital Maritime Finance Corp κατέγραψε για τη χρήση του 2025:

Κύκλο εργασιών: 122,8 εκατ. δολάρια.

122,8 εκατ. δολάρια. EBITA: 89,9 εκατ. δολάρια.

89,9 εκατ. δολάρια. Καθαρά κέρδη: 64,9 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν την κερδοφορία της εταιρείας κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση, πριν από τη διαδικασία εισαγωγής της στο ελληνικό χρηματιστήριο.

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Κέρδη 29,9 εκατ. δολαρίων στο πρώτο εξάμηνο του 2026

Για το πρώτο εξάμηνο του 2026, η εταιρεία ανακοίνωσε:

Έσοδα: 57,5 εκατ. δολάρια.

57,5 εκατ. δολάρια. EBITA: 39,7 εκατ. δολάρια.

39,7 εκατ. δολάρια. Καθαρά κέρδη: 29,9 εκατ. δολάρια.

Η δημόσια προσφορά ολοκληρώνεται την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην τελική τιμή διάθεσης και στο ύψος των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν.