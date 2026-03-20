Άνοδος στις ευρωπαϊκές μετοχές – Σε πτώση οι τιμές στον ενεργειακό κλάδο

Άνοδο κατέγραψε ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 στο ξεκίνημα των συναλλαγών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα (20/3) αλλά οδεύει προς την τρίτη συνεχή εβδομάδα απωλειών καθώς η επέκταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αυξάνει τους πληθωριστικούς φόβους και ενισχύει τις πιθανότητες για αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ο δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,8% στις 588,37 μονάδες στις 10:05 ώρα Ελλάδας, με τον χρηματοοικονομικό κλάδο να δίνει τη μεγαλύτερη ώθηση, ενώ ο ενεργειακός κλάδος υποχώρησε κατά 0,7% καθώς μειώθηκαν οι τιμές του αργού.

Ο δείκτης στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καταγράφει πτώση 1,1% από την αρχή της εβδομάδας.