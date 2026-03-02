Ανεβαίνουν οι τιμές στην ενέργεια – +22% το φυσικό αέριο, τι θα συμβεί αν κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ

Σε άνοδο βρίσκονται οι τιμές στην ενέργεια με το πετρέλαιο όπως αναμενόταν να εκτοξεύεται μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Μέση Ανατολή.

Το πετρέλαιο ανέβηκε κατά 8% το βράδυ της Κυριακής καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν κλιμακώνονται. Την ίδια στιγμή, η αγορά του φυσικού αερίου εκδήλωσε μια πιο «φοβική» τάση για τα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή, με τα συμβόλαια εκπλήρωσης Απριλίου, να εκτοξεύονται + 22% υψηλότερα σε σχέση με την περασμένη Παρασκευή

Στο μεταξύ, οι τιμές του χρυσού και του ασημιού εκτοξεύονται όπως συμβαίνει σε κάθε τέτοιου είδους κρίση καθώς αποτελούν ασφαλή επενδυτικό καταφύγιο εν καιρό κρίσεων.

Το αργό πετρέλαιο Brent εκτοξεύτηκε 13% στα 82,37 δολάρια ΗΠΑ ανά βαρέλι στις αρχές των συναλλαγών, το υψηλότερο από τον Ιανουάριο του 2025. Στη συνέχεια, υποχώρησε και πλέον ενισχύεται σχεδόν 9%, πέφτοντας κάτω από τα 80 δολ. το βαρέλι (79,44).

Σημείο κλειδί τα Στενά του Ορμούζ

Οι τιμές στην αγορά ενέργειας και κυρίως πετρελαίου θα καθοριστούν από την λειτουργία των Στενών του Ορμούζ και εάν θα παραμείνουν ανοιχτά εν μέσω των συγκρούσεων στην Μέση Ανατολή. Τα Στενά του Ορμούζ που συνδέουν τον Περσικό Κόλπο, τον Κόλπο του Ομάν και τη Θάλασσα της Αραβίας είναι ένας από τους πιο κρίσιμους πετρελαϊκούς διαύλους στον πλανήτη

Το Ιράν έχει απειλήσει σχετικά πρόσφατα, κατά την κρίση του Ιουνίου 2025- αλλά και το 2018- με κλείσιμο των Στενών, αλλά δεν το έπραξε..

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας ροής πετρελαίου – θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος κατά περίπου 35% με τις τιμές να μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 120 δολάρια το βαρέλι εάν εμπλακούν και άλλες χώρες στην σύγκρουση.