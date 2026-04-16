Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση 0,63% – Στα 330,78 εκατ. ευρώ ο τζίρος
Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του χρηματιστηρίου, παρά την αρχική ανοδική κίνηση, υπό το βάρος των ρευστοποιήσεων στον τραπεζικό κλάδο.
Η αγορά υποχώρησε μετά από δύο ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψαν συνολικά κέρδη 2,86%.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.274,98 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,63%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.311,43 μονάδες (+0,96%) και κατώτερη τιμή στις 2.273,34 μονάδες (-0,70%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 330,78 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 48.374.969 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,71%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,47%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΓΕΚ ΓΤΕΡΝΑ (+3,53%), της Metlen (+3,05%), της Lamda Development (+2,27%) και της ΕΥΔΑΠ (+1,52%).
Αντιθέτως, την μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΔΕΗ (-4,25%), της Eurobank (-2,96%), της Εθνικής (-2,93%), της Πειραιώς (-1,55%) και της Alpha Bank (-1,43%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 12.166.076 και 8.224.117 μετοχές, αντιστοίχως.
Την μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 65,07 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 48,55 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 66 μετοχές, 39 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.
Την μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Τρία Άλφα(κ) (+28,83%) και Frigoglass (+9,62%).
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (-11,97%) και Παϊρης (-6,84%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR: 11,0000 αμετάβλητη
ALLWYN: 13,8050 +0,25%
ΚΥΠΡΟΥ: 9,3050 -0,27%
METLEN: 36,5000 +3,05%
OPTIMA: 9,1800 +1,05%
ΤΙΤΑΝ: 47,6000 -0,83%
ALPHA BANK: 3,7260 -1,43%
AEGEAN AIRLINES: 13,2500 +0,91%
VIOHALCO: 14,2600 αμετάβλητη
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 41,0600 +3,53%
ΔΑΑ: 10,8700 -0,09%
ΔΕΗ: 19,1400 -4,25%
COCA COLA HBC: 50,8000 +0,59%
ΕΛΠΕ: 9,7450 +0,67%
ELVALHALCOR: 4,0100 -0,74%
ΕΘΝΙΚΗ: 14,6000 -2,93%
ΕΥΔΑΠ: 9,3700 +1,52%
EUROBANK: 3,9080 -2,96%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,3200 +2,27%
MOTOR OIL: 37,8000 +0,80%
JUMBO: 23,6800 +0,77%
ΟΛΠ: 38,2000 -0,52%
ΟΤΕ: 18,2000 +0,11%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,3820 -1,55%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 15,5600 +0,13%
