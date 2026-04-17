Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας: Νεκρή γυναίκα που έπεσε από μπαλκόνι 3ου ορόφου – Προσήχθη ένας άνδρας

Ένα θρίλερ είναι σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας, καθώς μία γυναίκα βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 17/4 νεκρή στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα αγνώστων λοιπών στοιχείων έπεσε από το μπαλκόνι διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης που βρίσκεται στον 3ο όροφο της ίδιας πολυκατοικίας στην οδό Κολοκοτρώνη.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, που έχουν αποκλείσει τον χώρο.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έχει προσαχθεί ένας άνδρας, ο οποίος εντοπίστηκε μέσα στο διαμέρισμα και εξετάζεται από τις Αρχές.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του DEBATER, οι δυο τους φέρεται να είχαν γνωριστεί μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και είχαν κλείσει το συγκεκριμένο διαμέρισμα για να συναντηθούν.

Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, ενώ περισσότερο φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της γυναίκας θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.