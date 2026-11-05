Τηλεφώνημα για βόμβα σε δύο πτήσεις της Aegean από Θεσσαλονίκη και Αθήνα

Τηλεφώνημα για βόμβα σημειώθηκε σε πτήση της Aegean από Θεσσαλονίκη για Μιλάνο, το μεσημέρι της Πέμπτης, 5 Νοεμβρίου.

Η εταιρεία ενημερώθηκε λίγο πριν προσγειωθεί το αεροπλάνο. Το πλήρωμα ενημερώθηκε μόλις προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο του Μιλάνου. Έγιναν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, χωρίς να εντοπιστεί κάτι.

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Στη συνέχεια, υπήρξε τηλεφώνημα για βόμβα και σε δεύτερη πτήση της Aegean από Αθήνα για Βιέννη, με το αεροπλάνο να προσγειώνεται κανονικά στην αυστριακή πρωτεύουσα, χωρίς να υπάρξει εκτροπή.

Η ανακοίνωση της Aegean:

«Η Aegean επιβεβαιώνει ότι σήμερα, 5 Νοεμβρίου, ενημερώθηκε για απειλή βόμβας στις πτήσεις Α3552 από Θεσσαλονίκη προς Μιλάνο και Α3860 από Αθήνα προς Βιέννη.

Σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών και της επιβεβαίωσης ότι η απειλή ήταν αβάσιμη, οι πτήσεις αναχώρησαν από τα παραπάνω αεροδρόμια.

Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων μας αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας».

Τηλεφώνημα για βόμβα δέχθηκε και αεροσκάφος της Ryanair που εκτελούσε δρομολόγιο από το Πόρτο προς το Μιλάνο. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μαλπένσα με σκοπό να ξεκινήσουν έρευνες.

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Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα, υπήρξε τηλεφώνημα για βόμβα και σε επιβατικό αεροσκάφος τύπου Airbus A320 της Aer Lingus, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Δουβλίνο – Ρώμη.

Μετά την προειδοποίηση εξετράπη της πορείας του και προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση του Εβρέ (Évreux) στο Φοβίλ της Γαλλίας.