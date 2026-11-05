Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ;
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΡΟΗ
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφώνημα για βόμβα σε δύο πτήσεις της Aegean από Θεσσαλονίκη και Αθήνα

Προσγειώθηκαν σε Μιλάνο και Βιέννη

Τηλεφώνημα για βόμβα σε δύο πτήσεις της Aegean από Θεσσαλονίκη και Αθήνα
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:32

Τηλεφώνημα για βόμβα σημειώθηκε σε πτήση της Aegean από Θεσσαλονίκη για Μιλάνο, το μεσημέρι της Πέμπτης, 5 Νοεμβρίου.

Η εταιρεία ενημερώθηκε λίγο πριν προσγειωθεί το αεροπλάνο. Το πλήρωμα ενημερώθηκε μόλις προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο του Μιλάνου. Έγιναν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, χωρίς να εντοπιστεί κάτι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, υπήρξε τηλεφώνημα για βόμβα και σε δεύτερη πτήση της Aegean από Αθήνα για Βιέννη, με το αεροπλάνο να προσγειώνεται κανονικά στην αυστριακή πρωτεύουσα, χωρίς να υπάρξει εκτροπή.

Η ανακοίνωση της Aegean:

«Η Aegean επιβεβαιώνει ότι σήμερα, 5 Νοεμβρίου, ενημερώθηκε για απειλή βόμβας στις πτήσεις Α3552 από Θεσσαλονίκη προς Μιλάνο και Α3860 από Αθήνα προς Βιέννη.

Σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών και της επιβεβαίωσης ότι η απειλή ήταν αβάσιμη, οι πτήσεις αναχώρησαν από τα παραπάνω αεροδρόμια.

Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων μας αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας».

Τηλεφώνημα για βόμβα δέχθηκε και αεροσκάφος της Ryanair που εκτελούσε δρομολόγιο από το Πόρτο προς το Μιλάνο. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μαλπένσα με σκοπό να ξεκινήσουν έρευνες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα, υπήρξε τηλεφώνημα για βόμβα και σε επιβατικό αεροσκάφος τύπου Airbus A320 της Aer Lingus, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Δουβλίνο – Ρώμη.

Μετά την προειδοποίηση εξετράπη της πορείας του και προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση του Εβρέ (Évreux) στο Φοβίλ της Γαλλίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: «Έπαιζα μέχρι και 30 στοιχήματα την ημέρα» – Τα 600.000 ευρώ, η μεγαλομανία και η προφυλάκιση Φιρινίδη
ΕΛΛΑΔΑ

ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: «Έπαιζα μέχρι και 30 στοιχήματα την ημέρα» – Τα 600.000 ευρώ, η μεγαλομανία και η προφυλάκιση Φιρινίδη

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ μετά την απολογία του στη Θεσσαλονίκη. Ζήτησε συγγνώμη, επικαλέστηκε εξάρτηση από τον τζόγο, παραδέχθηκε ότι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ δεν αποδόθηκαν στις οικογένειες και αρνήθηκε τους ισχυρισμούς περί χειραγώγησης ποδοσφαιρικών αγώνων.

Πολεοδομία Κατερίνης: Ελεύθεροι με όρους οι πρώτοι έξι κατηγορούμενοι – Εγγυήσεις έως 20.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πολεοδομία Κατερίνης: Ελεύθεροι με όρους οι πρώτοι έξι κατηγορούμενοι – Εγγυήσεις έως 20.000 ευρώ

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των πρώτων έξι κατηγορουμένων για την υπόθεση της Πολεοδομίας Κατερίνης. Σε όλους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, ενώ τέσσερις καλούνται να καταβάλουν χρηματικές εγγυήσεις από 10.000 έως 20.000 ευρώ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Συναγερμός στους αιθέρες της Ευρώπης: Μπαράζ απειλών για βόμβες σε αεροπλάνα – Μαχητικά, εκτροπές πτήσεων και δύο περιστατικά στην Ελλάδα
ΔΙΕΘΝΗ

Συναγερμός στους αιθέρες της Ευρώπης: Μπαράζ απειλών για βόμβες σε αεροπλάνα – Μαχητικά, εκτροπές πτήσεων και δύο περιστατικά στην Ελλάδα

Περισσότερες από 15 πτήσεις επηρεάστηκαν από απειλές για εκρηκτικούς μηχανισμούς σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες. Στο επίκεντρο και δύο πτήσεις της AEGEAN από Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί εκρηκτικός μηχανισμός, ενώ παραμένει άγνωστο ποιος βρίσκεται πίσω από τις απειλές.

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βουτιά» 14,12% για την Coca-Cola HBC – Στο κόκκινο η αγορά με απώλειες 1,92%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βουτιά» 14,12% για την Coca-Cola HBC – Στο κόκκινο η αγορά με απώλειες 1,92%

Στις 2.611,41 μονάδες υποχώρησε ο Γενικός Δείκτης, με τη μετοχή της Coca-Cola HBC να δέχεται ισχυρές πιέσεις μετά από δημοσίευμα στη Ρωσία. Στα 735,75 εκατ. ευρώ ο τζίρος, με μεγάλο πακέτο μετοχών της Πειραιώς.

ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: «Έπαιζα μέχρι και 30 στοιχήματα την ημέρα» – Τα 600.000 ευρώ, η μεγαλομανία και η προφυλάκιση Φιρινίδη
ΕΛΛΑΔΑ

ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: «Έπαιζα μέχρι και 30 στοιχήματα την ημέρα» – Τα 600.000 ευρώ, η μεγαλομανία και η προφυλάκιση Φιρινίδη

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ μετά την απολογία του στη Θεσσαλονίκη. Ζήτησε συγγνώμη, επικαλέστηκε εξάρτηση από τον τζόγο, παραδέχθηκε ότι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ δεν αποδόθηκαν στις οικογένειες και αρνήθηκε τους ισχυρισμούς περί χειραγώγησης ποδοσφαιρικών αγώνων.

Πολεοδομία Κατερίνης: Ελεύθεροι με όρους οι πρώτοι έξι κατηγορούμενοι – Εγγυήσεις έως 20.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πολεοδομία Κατερίνης: Ελεύθεροι με όρους οι πρώτοι έξι κατηγορούμενοι – Εγγυήσεις έως 20.000 ευρώ

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των πρώτων έξι κατηγορουμένων για την υπόθεση της Πολεοδομίας Κατερίνης. Σε όλους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, ενώ τέσσερις καλούνται να καταβάλουν χρηματικές εγγυήσεις από 10.000 έως 20.000 ευρώ.