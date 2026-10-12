1ο Εθνικό Βιοτεχνικό Συνέδριο: Ενεργειακό κόστος, φόροι και έλλειψη εργαζομένων δοκιμάζουν τις αντοχές της βιοτεχνίας

Ενεργειακό κόστος, φορολογικές επιβαρύνσεις, γραφειοκρατία, δυσκολία χρηματοδότησης και έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού συνθέτουν το περιβάλλον στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν και να αναπτυχθούν οι ελληνικές βιοτεχνίες, όπως υπογραμμίστηκε από τους ομιλητές στο 1ο Εθνικό Βιοτεχνικό Συνέδριο.

Κυβερνητικά στελέχη παρουσίασαν μέτρα στήριξης και σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, ενώ οι εκπρόσωποι των επιμελητηρίων ζήτησαν άρση των εμποδίων που απειλούν τη βιωσιμότητα των μικρών παραγωγικών μονάδων. Κοινό ζητούμενο, όπως αναδεικνύεται από τις ομιλίες, είναι ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και η ουσιαστική συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο.

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Στ. Καλαφάτης: Σύνδεση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την έρευνα και την καινοτομία

Στην απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης και στη διασύνδεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τα ερευνητικά κέντρα της χώρας αναφέρθηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να περιοριστεί το διοικητικό βάρος και να κατευθυνθούν περισσότεροι πόροι σε επενδύσεις, τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και καινοτομία, με έμφαση και στις μικρές επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην τεχνητή νοημοσύνη, την ψηφιοποίηση και τη ρομποτική, καθώς και στην αξιοποίηση της ερευνητικής γνώσης από την παραγωγή.

Περισσότεροι από 500.000 ωφελούμενοι έχουν καταρτιστεί σε προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων, όπως είπε ο Νίκος Μηλαπίδης, γενικός γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος υπογράμμισε ότι απαιτείται στενότερη σύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Κάλεσε, παράλληλα, τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα να επενδύσουν στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση, ενώ χαρακτήρισε λάθος την αναταξινόμηση των ΤΕΙ, υποστηρίζοντας ότι αποδυνάμωσε μια σημαντική δεξαμενή εργαζομένων για ειδικότητες που σήμερα παρουσιάζουν ελλείψεις.

Τη δυνατότητα των μικρομεσαίων βιοτεχνιών να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και να μειώσουν το κόστος τους μέσω σύγχρονων μεθόδων παραγωγής ανέδειξε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης, Ναπολέων Μαραβέγιας. Επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των τοπικών παραγωγικών οικοσυστημάτων αλλά το έργο τους μπορεί να ξεπεράσει τα στενά όρια μισέ περιφέρειας.

Όμ. Τσαπάλος: Πακέτο 2,2 δισ. ευρώ με μέτρα για την οικονομία και τις επιχειρήσεις

Πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισ. ευρώ, το οποίο, όπως ανέφερε, θα αρχίσει να υλοποιείται από τον επόμενο μήνα, παρουσίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Όμηρος Τσαπάλος. Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, η μείωση της προκαταβολής φόρου, φορολογικές ελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και η επιτάχυνση των φορολογικών αποσβέσεων για επενδύσεις σε εξοπλισμό. Αναφερόμενος στην οικονομία, εκτίμησε ότι η ανάπτυξη θα παραμείνει υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις πιέσεις από τον πληθωρισμό και τη διεθνή αβεβαιότητα.

Το υψηλό ενεργειακό κόστος, τα καύσιμα, η γραφειοκρατία και η υπερφορολόγηση ανέδειξε ως βασικά προβλήματα ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς. ‘Ασκησε κριτική στη συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας σε μεγάλους ομίλους, υποστηρίζοντας ότι η ενίσχυση των μικρών παραγωγικών μονάδων μπορεί να διευρύνει την εγχώρια παραγωγή και την προστιθέμενη αξία. Ζήτησε, επίσης, συντονισμό των επιμελητηρίων και των επαγγελματικών οργανώσεων για τη διαμόρφωση κοινών προτάσεων.

Το πρόβλημα της διαδοχής στις μικρές επιχειρήσεις ανέδειξε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος Γιάννης Βουτσινάς. Επικαλούμενος στοιχεία του Ινστιτούτου Ερευνών και Μελετών της Ένωσης, ανέφερε ότι η μέση ηλικία των επιχειρηματιών ανέρχεται στα 46,6 έτη και μόλις το 7,2% είναι έως 29 ετών. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι 22 φορείς έχουν καταθέσει προτάσεις για τον νέο βιοτεχνικό νόμο, οργανωμένες σε 12 θεματικούς άξονες, ενώ ζήτησε απλούστευση των αδειοδοτήσεων και διασύνδεση των δημόσιων μητρώων.

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Την ανάγκη να αποκτήσει η βιοτεχνία ισχυρότερη θέση στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας υπογράμμισε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας Κωνσταντίνος Δαμίγος. Έθεσε ως προτεραιότητες την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ ζήτησε ευνοϊκότερους όρους στις ρυθμίσεις οφειλών και τη θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού.

Στο αυξημένο κόστος παραγωγής και μεταφοράς, αλλά και στη δυσκολία εξεύρεσης εργαζομένων, εστίασε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά Γιάννης Μαστονικόλας. Τόνισε ότι οι μικρές επιχειρήσεις στηρίζουν την απασχόληση και τις τοπικές κοινωνίες και υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας των τριών βιοτεχνικών επιμελητηρίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά.

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Τη διαμόρφωση ενός κοινού εθνικού σχεδίου για την ενίσχυση της βιοτεχνικής παραγωγής ζήτησε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Μάριος Παπαδόπουλος. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η υπέρβαση των διαρθρωτικών εμποδίων και η μετάβαση από την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων σε μια οργανωμένη στρατηγική ανάπτυξης και ενίσχυσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας.

Σε βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό, ο περιφερειάρχης Χαρδαλιάς σημείωσε ότι η Περιφέρεια ακούει την αγορά, συνεργάζεται με τους εκπροσώπους της και προωθεί συγκεκριμένες λύσεις. Το συνέδριο διοργανώθηκε με πρωτοβουλία των Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, με στόχο τη διαμόρφωση κοινών προτάσεων για τη βιωσιμότητα, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της ελληνικής βιοτεχνίας.