Θεσσαλονίκη: Άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τον Θερμαϊκό

Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, από τα νερά του Θερμαϊκού, στο ύψος του Ποσειδωνίου, στη Θεσσαλονίκη.

Η Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε, χθες το μεσημέρι, και μετά την επιχείρηση ανάσυρσής του, ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.