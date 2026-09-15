Τρεις φωτιές σε οχήματα σε Παιανία, Γαλάτσι και Ζωγράφου (φωτογραφίες)

Φωτιές σε οχήματα σημειώθηκαν μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου σε Παιανία, Γαλάτσι και Ζωγράφου, με πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν στα σημεία για να τις σβήσουν.

Συγκεκριμένα, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στην Λεωφόρο Λαυρίου στην Παιανία, ξέσπασε φωτιά σε όχημα που βρισκόταν σε μάντρα αυτοκινήτων.

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Στο σημείο επιχείρησαν 5 οχήματα με 14 πυροσβέστες.

Νωρίτερα, στις 11 παρά 20 το βράδυ της Δευτέρας φωτιά ξέσπασε σε πυλωτή στη συμβολή Λουλουδιών & Κονίτσης, στου Ζωγράφου, από την οποία κάηκε ένα αυτοκίνητο και δύο μηχανές.

Στο σημείο επιχείρησαν 4 οχήματα – 15 πυροσβέστες, ενώ κοντά βρέθηκε ένα μπουκάλι με βενζίνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα ανήκει σε αντιδήμαρχο του Δήμου.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 4:30 τα ξημερώματα της Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου, ξέσπασε φωτιά σε όχημα μέσα σε πυλωτή, στη συμβολή Πλάτωνος & Ήρας, στο Γαλάτσι.

Επιχείρησαν 5 οχήματα και 15 πυροσβέστες.

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Λόγω της φωτιάς τρία άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις, ανάμεσα τους ένα αγοράκι τριών ετών.