Ζωγράφου: Συμπλοκή οπαδών στην Πανεπιστημιούπολη – Δύο τραυματίες, ένας ανήλικος ανάμεσα τους

Επεισόδιο με συμπλοκή οπαδών τοπικών ομάδων σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (10/2) στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Ειδικότερα, το συμβάν καταγράφηκε μετά τις 10 το βράδυ της Τρίτης όταν οπαδοί του Αστέρα Καισαριανής και του Ηλυσιακού έδωσαν ραντεβού στην περιοχή του Ζωγράφου. Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, από το επεισόδιο που ενεπλάκησαν αρκετά άτομα τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά, δύο νεαροί, 16 και 18 ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αστυνομία που βρέθηκε στο σημείο κατάσχεσε ρόπαλα και μαχαίρια, ενώ η έρευνα για την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων στα επεισόδια συνεχίζεται.