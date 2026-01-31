Ζωγράφου: Πώς ένας αστυνομικός κατάφερε να παγιδεύσει τα μέλη του κυκλώματος ναρκωτικών – Βίντεο ντοκουμέντο από την κατάσχεση

Βίντεο-ντοκουμέντο από την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες εντός της Πανεπιστημιούπολης στου Ζωγράφου έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής (30.1), έπειτα από συντονισμένη δράση αστυνομικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα τη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, ηλικίας 49, 36, 27 και 22 ετών.

Στο πλαίσιο της έρευνας, αστυνομικός της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών προσποιήθηκε τον αγοραστή και μετέβη στο σημείο διακίνησης των ναρκωτικών. Εκεί τον προσέγγισε ο 49χρονος, ο οποίος του προσέφερε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης έναντι 10 ευρώ.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Κατά τις έρευνες, οι αστυνομικές αρχές κατέσχεσαν 6 κιλά και 26 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 24,5 γραμμάρια κοκαΐνης, το χρηματικό ποσό των 24.595 ευρώ, οκτώ κινητά τηλέφωνα, δύο φορητούς υπολογιστές, καθώς και μία μοτοσικλέτα που χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της εγκληματικής δραστηριότητας.

Οι ρόλοι των μελών της οργάνωσης

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κομβικό στοιχείο της δράσης της οργάνωσης ήταν η επιλογή συγκεκριμένου σημείου διακίνησης κοντά στις φοιτητικές εστίες της Πανεπιστημιούπολης και εντός πάρκου με πυκνή βλάστηση, ώστε να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός από τις Αρχές.

Αρχηγός της οργάνωσης φέρεται να ήταν ο 27χρονος αλλοδαπός, ο οποίος επισκεπτόταν τακτικά το σημείο πώλησης, επιτηρώντας τις αγοραπωλησίες και ελέγχοντας τα αποθέματα των ναρκωτικών. Παράλληλα, συγκέντρωνε τα έσοδα και προμήθευε τον 49χρονο με τις προς διάθεση ουσίες.

Ο 36χρονος και ο 22χρονος ημεδαποί είχαν ρόλο υποστηρικτικό, καθώς ήταν υπεύθυνοι για τον επιμερισμό των ναρκωτικών και τη διάθεσή τους στον «πωλητή», ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παραλάμβαναν τα χρηματικά ποσά κατ’ εντολή του αρχηγού.

Ο 49χρονος ημεδαπός είχε τον αποκλειστικό ρόλο του πωλητή, παραμένοντας σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στο σημείο διακίνησης και αποδίδοντας τα εισπραχθέντα ποσά στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης.