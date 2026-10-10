Ζεφύρι: Πάνω από 7,5 κιλά ηρωίνης και κοκαΐνη σε σπίτι 29χρονου – Κέρδη άνω των 150.000 ευρώ

Στη σύλληψη ενός 29χρονου, ο οποίος κατηγορείται για αγορά, κατοχή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης και κοκαΐνης, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο Ζεφύρι.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, στην κατοικία όπου διέμενε ο 29χρονος εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 7,5 κιλά ηρωίνης και 186 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και μεγάλη ποσότητα άγνωστης ουσίας που εκτιμάται ότι προοριζόταν για τη νόθευση της ηρωίνης.

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Το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών εκτιμάται, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ότι θα ξεπερνούσε τις 150.000 ευρώ.

Η αστυνομική επιχείρηση στο Ζεφύρι

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί, έπειτα από συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών από τους αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν επιχείρηση στην κατοικία του 29χρονου στο Ζεφύρι, όπου, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εντόπισαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών που φέρονται να προορίζονταν για περαιτέρω διακίνηση.

Οι ναρκωτικές ουσίες βρέθηκαν κατανεμημένες σε νάιλον συσκευασίες, ενώ στον ίδιο χώρο υπήρχε εξοπλισμός ζύγισης και επιτήρησης.

Τι κατασχέθηκε από το σπίτι του 29χρονου

Κατά την αστυνομική έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

7 κιλά και 538 γραμμάρια ηρωίνης , σε 21 νάιλον συσκευασίες.

, σε 21 νάιλον συσκευασίες. 186 γραμμάρια κοκαΐνης , σε 11 νάιλον συσκευασίες.

, σε 11 νάιλον συσκευασίες. 6 κιλά και 600 γραμμάρια γκρι βραχωδών τεμαχίων , άγνωστης χημικής σύνθεσης, τα οποία εκτιμάται ότι ήταν κατάλληλα για τη νόθευση ηρωίνης.

, άγνωστης χημικής σύνθεσης, τα οποία εκτιμάται ότι ήταν κατάλληλα για τη νόθευση ηρωίνης. Δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Δύο κάμερες ασφαλείας.

Μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ.

Η ακριβής χημική σύσταση των γκρι βραχωδών τεμαχίων δεν έχει προσδιοριστεί, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία.

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Πάνω από 150.000 ευρώ το προσδοκώμενο όφελος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτίμηση των αστυνομικών αρχών για την οικονομική αξία των κατασχεθεισών ποσοτήτων.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το προσδοκώμενο όφελος από την πώληση της ηρωίνης και της κοκαΐνης θα ξεπερνούσε τις 150.000 ευρώ.

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Πρόκειται για εκτίμηση της πιθανής αξίας διακίνησης των ναρκωτικών και όχι για χρήματα που διαπιστώθηκε ότι είχαν ήδη εισπραχθεί από τον κατηγορούμενο.

Ο 29χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.