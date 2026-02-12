Ζεφύρι: Χειροπέδες σε 38χρονο που αφαίρεσε καλώδιο 100 μέτρων στον Προαστιακό – Έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου

Υπόθεση διακεκριμένης κλοπής καλωδίων φωτοσήμανσης σιδηροδρομικού δικτύου μήκους 100 μέτρων, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, έθεσε σε άμεσο κίνδυνο την επιχειρησιακή ασφάλεια του δικτύου και δημιούργησε πολύ σοβαρό κίνδυνο στην απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία των συρμών και κατά συνέπεια στους επιβάτες και εργαζόμενους, εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ της Γ.Α.Δ.Α., στο Ζεφύρι.

Ως δράστης φέρεται ένας 38χρονος, ο οποίος, εντοπίστηκε απογευματινές ώρες χτες (11-2-2026) στην περιοχή του Ζεφυρίου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 31-1-2026, ο 38χρονος εισήλθε παράνομα στο σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΣΕ μεταξύ των Σταθμών «Ζεφύρι» και «Άνω Λιόσια» και με τη χρήση εργαλείων αφαίρεσε καλώδια φωτοσήμανσης και τροφοδοσίας μήκους 100 μέτρων, τα οποία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία του συστήματος ασφαλείας και ελέγχου της κυκλοφορίας των συρμών. Παράλληλα, αφαίρεσε εξαρτήματα της σιδηροδρομικής γραμμής.

Η κλοπή προκάλεσε πρόβλημα στη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου και δημιούργησε συνθήκες υψηλού κινδύνου για την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων.

Όπως τονίζεται από την ΕΛ.ΑΣ., τέτοιου είδους παρεμβάσεις σε κρίσιμες υποδομές μεταφορών έχουν σοβαρό κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς επηρεάζουν την εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού, διαταράσσουν τη δημόσια συγκοινωνία και αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων με ανυπολόγιστες συνέπειες.

Αστυνομικοί του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ, κατόπιν αξιοποίησης βιντεοληπτικού υλικού και στοχευμένων αναζητήσεων, ταυτοποίησαν τον 38χρονο ως δράστη της διακεκριμένης κλοπής και απογευματινές ώρες χθες (11-2-2026) τον εντόπισαν στον Σταθμό «Ζεφύρι», όπου και τον προσήγαγαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.