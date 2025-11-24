Ζάκυνθος: Συνελήφθη 18χρονη που έκλεψε από σταθμευμένο αυτοκίνητο 250 ευρώ

Στη σύλληψη μιας 18χρονης κοπέλας που έκλεψε από σταθμευμένο αυτοκίνητο 250 ευρώ προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου.

Ειδικότερα, όπως πρόεκυψε από την έρευνα των αστυνομικών η 18χρονη, βραδινές ώρες της Κυριακής 23 Νοεμβρίου, αφαίρεσε, από σταθμευμένο αυτοκίνητο, το χρηματικό ποσό των -250- ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.