“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Συνελήφθη 18χρονη που έκλεψε από σταθμευμένο αυτοκίνητο 250 ευρώ

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών

Ζάκυνθος: Συνελήφθη 18χρονη που έκλεψε από σταθμευμένο αυτοκίνητο 250 ευρώ
DEBATER NEWSROOM

Στη σύλληψη μιας 18χρονης κοπέλας που έκλεψε από σταθμευμένο αυτοκίνητο 250 ευρώ προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου.

Ειδικότερα, όπως πρόεκυψε από την έρευνα των αστυνομικών η 18χρονη, βραδινές ώρες της Κυριακής 23 Νοεμβρίου, αφαίρεσε, από σταθμευμένο αυτοκίνητο, το χρηματικό ποσό των -250- ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ