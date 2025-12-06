Ζάκυνθος: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του θανάτου του 2χρονου παιδιού από σκύλο – «Το είχαν μαζέψει από το δρόμο» (Βίντεο)

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Ζακύνθου με την είδηση του θανάτου ενός παιδιού μόλις δύο ετών από επίθεση σκύλου, στο χωριό Άγιος Λέοντας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άτυχο παιδί βρισκόταν μαζί με τον σκύλο στο σπίτι, όταν το ζώο άρχισε να το δαγκώνει σε ολόκληρο σώμα και τον λαιμό με αποτέλεσμα να χάσει πολύ αίμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι γονείς του παιδιού το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη να το επαναφέρουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

«Σκηνές αρχαίας τραγωδίας σημειώθηκαν στο νοσοκομείο. Άπαντες κλαίνε ακόμα. Είχε διαλυμένο το κρανίο του, ενώ η καρωτίδα του δεν υπήρχε. Το σκυλί ήταν πιτμπουλ και το είχαν μαζέψει ως αδέσποτο από τον δρόμο, οι γονείς του παιδιού και τελικά κατέληξε να σκοτώνει το παιδί τους.

Η μητέρα είναι φρουρούμενη στο νοσοκομείο, σε σοκ δεν μπορεί να βγάλει λέξη. Ο πατέρας είναι στο τμήμα φρουρούμενος» ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννακός μιλώντας στο MEGA.

Παράλληλα, όπως τόνισε ο πατέρας είναι αλβανικής καταγωγής, ενώ η μητέρα είναι από τη Μεγάλη Βρετανία με το ζευγάρι να ζει μόνιμα στο νησί.