Ζάκυνθος: Ο δάσκαλος απαντά στην επίπληξη του μητροπολίτη για το πουκάμισο

Ο διευθυντής του 1ου Δημοτικού Ζακύνθου, Ηλίας Φλάμπουρας, αναφέρει ότι «Αυτό που εισέπραξα στο τέλος της ομιλίας μου από όλους τους παρευρισκομένους ήταν η συμπαράστασή τους απέναντι στην άδικη επίθεση που δέχτηκα». Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της δοξολογίας της 28ης Οκτωβρίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου.

Σε ανάρτησή του στο Facebook την Πέμπτη 30.10.2025, ο εκπαιδευτικός απαντά στον μητροπολίτη Δωδώνης: «δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόθεση να δημιουργηθεί τέτοια διάσταση στο ζήτημα». Προσθέτει ότι «δεν έχω να καταθέσω κάτι περισσότερο πέρα από την απογοήτευσή μου» και υπογραμμίζει ότι, στο τέλος της ομιλίας του, εισέπραξε από όλους τους παρευρισκομένους τη συμπαράστασή τους «απέναντι στην άδικη επίθεση που δέχτηκα». Καταλήγει: «Σε αυτούς μπορείτε να απευθυνθείτε για να τοποθετηθούν», δηλώνοντας ότι δεν προτίθεται να εμπλακεί σε καμία περαιτέρω συζήτηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Φλάμπουρας σημειώνει επίσης: «Το τελευταίο διάστημα δέχομαι μεγάλη πίεση από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας να τοποθετηθώ σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου στις 28 Οκτωβρίου. Επειδή δεν έχω να καταθέσω κάτι περισσότερο πέρα από την απογοήτευσή μου, θα ήθελα να γράψω εδώ δύο λόγια. Καταρχάς, δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόθεση να προκαλέσω ή να δημιουργηθεί τέτοια διάσταση στο ζήτημα. Αυτό που εισέπραξα στο τέλος της ομιλίας μου από όλους τους παρευρισκομένους ήταν η συμπαράστασή τους απέναντι στην άδικη επίθεση που δέχτηκα. Σε αυτούς μπορείτε να απευθυνθείτε για να τοποθετηθούν. Στο τέλος του λόγου μου ανέφερα: «Η απάντησή μου σε αυτόν που μου επιτέθηκε είναι ο λόγος που εκφώνησα». Ανοίξτε και διαβάστε προσεκτικά τον λόγο, όσοι πραγματικά ενδιαφέρεστε, και θα καταλάβετε. Τέλος, ζητώ συγγνώμη από όλους τους δημοσιογράφους που επίμονα προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί μου και δεν λαμβάνουν απάντηση. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο και δεν προτίθεμαι να εμπλακώ σε καμία συζήτηση. Θα ήθελα, τέλος, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους όσοι, χωρίς να με γνωρίζουν προσωπικά, μου δείχνουν τη στήριξή τους».

Όλα συνέβησαν όταν ο δάσκαλος άρχισε να εκφωνεί τον λόγο του και ξαφνικά εμφανίστηκε ο Μητροπολίτης Δωδώνης, Χρυσόστομος, φωνάζοντας: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες να βγάλεις λόγο; Με τα πουκάμισα έξω; Απαράδεκτο, αίσχος!».