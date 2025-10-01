Ζάκυνθος: Κλειστά αύριο σχολεία και παιδικοί σταθμοί λόγω κακοκαιρίας

Έπειτα από απόφαση του δημάρχου Ζακύνθου, Γιώργου Στασινόπουλου, και σε συνεννόηση με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, την Πέμπτη (02/10) θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία και οι δημοτικοί σταθμοί του νησιού.

Για προληπτικούς λόγους ελήφθη η απόφαση, διότι αναμένεται η εκδήλωση έντονων φαινομένων που θα πλήξουν την περιοχή από το πρωί της Πέμπτης, με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με τo έκτακτo δελτίo επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ.

Ο Δήμος Ζακύνθου καλεί τους πολίτες να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες και να τηρούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. Για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη θα υπάρξει ανακοίνωση από τον Δήμου.