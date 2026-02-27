Ζάκυνθος: «Αν και κλινήρης με πυρετό έδωσα συμβουλές» – Η εκδοχή της παιδιάτρου για το πέντε μηνών βρέφος με μηνιγγίτιδα

Τη δική της εκδοχή για το περιστατικό που σημειώθηκε στις 21 Φεβρουαρίου στην Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου στη Ζάκυνθο, με πέντε μηνών βρέφος που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα, παραθέτει η παιδίατρος η οποία έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα και ελέγχεται πειθαρχικά.

Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για την υπόθεση της φερόμενης απουσίας της από το νοσοκομείο, η ίδια, μέσω του συνηγόρου της, προχώρησε σε γραπτή δήλωση με την οποία επιχειρεί να αντικρούσει τις αιτιάσεις ότι από τη στάση της χάθηκε κρίσιμος χρόνος για τη διαχείριση του σοβαρού περιστατικού.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, ενημερώθηκε τηλεφωνικά από τη γιατρό των Επειγόντων Περιστατικών, τη στιγμή που βρισκόταν στο σπίτι της σε κατάσταση αδιαθεσίας, αντιμετωπίζοντας –όπως αναφέρει– έντονα συμπτώματα λοίμωξης.

Όπως επισημαίνει, είχε υψηλό πυρετό, ισχυρή ημικρανία και επαναλαμβανόμενους εμετούς, γεγονός που δεν της επέτρεπε να μεταβεί στο νοσοκομείο.

Η παιδίατρος τονίζει ότι, παρά την επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας της, επιχείρησε να συνδράμει παρέχοντας ιατρικές οδηγίες εξ αποστάσεως, στο μέτρο του δυνατού.

Παράλληλα, στη δήλωσή της «εύχεται περαστικά στο βρέφος και να λήξει σύντομα η περιπέτεια της υγείας του», καθώς και «να λάβει τέλος και η προσωπική της άδικη διαπόμπευση και παραβίαση των προσωπικών της δεδομένων», κάνοντας λόγο για στοχοποίησή της ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη η διοικητική διερεύνηση της υπόθεσης.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του δικηγόρου της

«Αναφορικά με το περιστατικό που έλαβε χώρα την 21η Φεβρουαρίου 2026 στην Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, και προς αποκατάσταση της αλήθειας, εκ μέρους της παιδιατρού – εντολέως μας, διευκρινίζονται τα εξής:

Η πρώτη σκέψη όλων μας είναι στο βρέφος, με ευχές για την αίσια έκβαση της υγείας του.

Πράγματι, την 21η-02-2026 και περί ώρα 16:00 η εντολέας μας ειδοποιήθηκε τηλεφωνικώς από την Ιατρό των επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, ότι μεταφέρθηκε από τη μητέρα του ένα βρέφος με αναφερόμενο εμπύρετο και συνοδό εξάνθημα.

Η ιατρός εντολέας μας, η οποία βρισκόταν στην οικεία της σε on-call εφημερία, συνέστησε εισαγωγή στην παιδιατρική κλινική ώστε να διενεργηθεί πλήρης εργαστηριακός έλεγχος. Με την έκδοση των πρώτων αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων έδωσε οδηγίες όπως χορηγηθεί ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή.

Σε κανένα στάδιο δεν υποτιμήθηκε η σοβαρότητα του περιστατικού από την εντολέα μας. Αντιθέτως ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες ιατρικές διαδικασίες με γνώμονα την προστασία της υγείας του βρέφους, εν αναμονή του συνόλου των παραγγελθέντων εργαστηριακών αποτελεσμάτων για την οριστική αξιολόγηση.

Την ημέρα εκείνη η εντολέας μας ήταν κλινήρης και υπέφερε από σοβαρά συμπτώματα λοίμωξης, συγκεκριμένα ήταν εμπύρετη, είχε έντονη ημικρανία και διαδοχικούς εμετούς.

Προσπάθησε όσο μπορούσε να βοηθήσει τις νοσηλεύτριες και την Ιατρό των επειγόντων, παρέχοντας τις ιατρικές της συμβουλές εξ αποστάσεως, γιατί η κατάσταση της υγείας της δεν της επέτρεπε να προσέλθει στο Νοσοκομείο.

Παράλληλα, ενημέρωσε τη Διοίκηση του Νοσοκομείου ότι λόγω της βαριάς ασθενείας της ήταν ανθρωπίνως αδύνατη η επιτόπια μετάβασή της στο Νοσοκομείο. Πρόκειται για μία ευσυνείδητη ιατρό που επιτελεί επί σειρά ετών το καθήκον της χωρίς ποτέ να δημιουργηθεί πρόβλημα.

Η Παιδιατρική κλινική του Γ.Ν. Ζακύνθου λειτουργεί χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς δύο (2) μόνο παιδίατροι, μεταξύ των οποίων και η εντολέας μας, με αυτοθυσία εκτελούν 15 εφημερίες το μήνα (αντί του νομίμου ανώτατου αριθμού των επτά εφημεριών μηνιαίως).

Η παιδίατρος εντολέας μας εύχεται από καρδιάς περαστικά στο βρέφος και να λήξει σύντομα η περιπέτεια της υγείας του, καθώς και η ίδια με ευσυνειδησία συντέλεσε στην προστασία αυτής. Παράλληλα, εύχεται να λάβει τέλος και η προσωπική της άδικη διαπόμπευση και παραβίαση των προσωπικών της δεδομένων.

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Πέτρος Τσαντίλας και Συνεργάτες

Διδάκτωρ Νομικής – Δικηγόρος

πρ. Μέλος της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)».