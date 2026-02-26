Ζάκυνθος: Λάβρος κατά της παιδιάτρου η μητέρα του βρέφους με μηνιγγίτιδα – “Μας έλεγε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό”

Τις εφιαλτικές ώρες στο νοσοκομείο Ζακύνθου περιέγραψε η μητέρα του πέντε μηνών βρέφους, που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο.

Όσον αφορά στο πέντε μηνών βρέφος, σύμφωνα με τους γιατρούς έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ωστόσο τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα για την πορεία της υγείας του.

Η κυρία Ανδριάννα, καταγγέλλει πως ενώ το παιδί της κόντευε να πεθάνει, η παιδίατρος έκανε διάγνωση από το τηλέφωνο, λέγοντας ότι δεν είναι κάτι σοβαρό.

«Ο γιατρός εδώ μας είπε ότι κανονικά το παιδί θα έπρεπε να είναι πεθαμένο. Τα σπυράκια άρχιζαν να αυξάνονται και περιμέναμε μιάμιση ώρα. Δεν υπήρχε παιδίατρος, ήμασταν μόνο με την αγροτική γιατρό και τη νοσοκόμα. Ρωτήσαμε πού είναι η παιδίατρος και μας είπε ότι είναι σε εφημερία on call. Το παιδί μάς έλεγε ότι δεν έχει κάτι σοβαρό και ότι το ελέγχει μέσω τηλεφώνου» ανέφερε η μητέρα του μωρού.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η οικογένεια, η μητέρα μετέφερε το βρέφος στο Νοσοκομείο Ζακύνθου στις 3:45 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Αν και η παιδίατρος φέρεται να ήταν σε επιφυλακή και ειδοποιήθηκε, δεν προσήλθε.

Γύρω στις 6:30 το πρωί, τα συμπτώματα του βρέφους επιδεινώθηκαν σημαντικά. Λίγη ώρα αργότερα, στις 8:15, η παιδίατρος δήλωσε αιφνιδιαστικά αναρρωτική άδεια.

Στις 10:30, ιδιώτες παιδίατροι ανέλαβαν την υπόθεση και κινήθηκαν οι διαδικασίες για αεροδιακομιδή, καθώς –σύμφωνα με τους γονείς– το παιδί βρισκόταν σε οριακή κατάσταση. Τελικά μεταφέρθηκε στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Ρίου.

«Περίπου στις 6 κάναμε καταγγελία στην αστυνομία. Η παιδίατρος μάς έλεγε “δεν είναι σοβαρό, θα έρθω το επόμενο πρωί”. Το παιδί είχε γεμίσει», είπε ακόμα η μητέρα του μωρού.

Επίσης, όπως καταγγέλλει η οικογένεια, το έγγραφο της αναρρωτικής άδειας δεν είχε προσκομιστεί μέχρι και το βράδυ της Κυριακής.

Η ίδια η παιδίατρος, μιλώντας στο Star, απάντησε: «Ήμουν σε αναρρωτική άδεια. Έχουν ειπωθεί πολλές ανακρίβειες για την υπόθεση».

Μήνυση κατά παντός υπευθύνου – Σε αναστολή η παιδίατρος

Η οικογένεια του βρέφους προχώρησε σε μήνυση κατά της παιδιάτρου και του Νοσοκομείου Ζακύνθου.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, κύριος Λευτέρης Γιαννάτος, ανέφερε στο Star: «Η οικογένεια υπέβαλε μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Είναι προφανές ότι όταν ένα παιδάκι πάει στη 1 τα ξημερώματα στο νοσοκομείο και του λένε ότι είναι καλυμμένο με αντιβίωση και δεν υπάρχει κίνδυνος, και τελικά φεύγει μιάμιση ώρα αργότερα με αεροπλάνο σε τόσο άσχημη κατάσταση και έχει είδους μηνιγγίτιδες, είναι πασιφανές ότι υπάρχουν αμέλειες. Ο χρόνος αυτός είναι κρισιμότατος».

Την ίδια ώρα, η 6η Υγειονομική Περιφέρεια διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), έπειτα από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για απουσία της παιδιάτρου που είχε την ευθύνη της εφημερίας και για το ζήτημα της αναρρωτικής άδειας που προσκομίστηκε.

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η συγκεκριμένη γιατρός τίθεται σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων της, ενώ στόχος της έρευνας είναι -όπως επισημαίνεται- η πλήρης διερεύνηση των συνθηκών κάλυψης της εφημερίας και της διαχείρισης του περιστατικού.

