Υποκλοπές: Νέα μήνυση από στέλεχος της ΕΥΠ κατά Ντίλιαν, Μπίτζιου, Λαβράνου, Χάμου

Νέα μήνυση για την υπόθεση των υποκλοπών κατατέθηκε από το εν ενεργεία στέλεχος της ΕΥΠ Γιάννη Παπαδόπουλο.

Η μήνυση στρέφεται κατά των καταδικασθέντων Ταλ Ντίλιαν, Φέλιξ Μπίτζιου, Ιωάννη Λαβράνου και Σάρας Χάμου, για παραβίαση του απορρήτου των συνομιλιών, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και την κατασκοπεία.

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Στο δικόγραφο τονίζεται ότι η περίπτωση της επιμόλυνσης του κινητού του κ. Παπαδόπουλου με το κακόβουλο λογισμικό, συνιστά από μόνη της κατασκοπεία εξαιτίας του συνόλου των καθηκόντων του.

Το ανώτερο εν ενεργεία στέλεχος της ΕΥΠ τονίζει στην προσφυγή του, ότι η ιδιότητα του, η υπηρεσιακή του δραστηριότητα και το σύνολο των καθηκόντων του που αφορούν την διαχείριση απολύτως ευαίσθητων πληροφοριών «ικανών αν διαρρεύσουν να απειλήσουν την εθνική ασφάλεια» καθιστούν την επιμόλυνση που υπέστη πράξη κατασκοπείας.

Με την αναφορά ζητείται να διευρυνθεί ο κύκλος των ερευνών των δικαστικών αρχών, ώστε να αποκαλυφθεί όλο το δίκτυο της κατασκοπικής δραστηριότητας και να ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα που συμμετέχουν ή συνέδραμαν σε αυτό είτε ως ηθικοί αυτουργοί, είτε ως συναυτουργοί ή συνεργοί.

Σε δηλώσεις του μετά την κατάθεση της μηνυτήριας αναφοράς, ο κ. Πόντας σημείωσε ότι η περίπτωση του εντολέα του αποτελεί από μόνη της «ένα νέο στοιχείο» για το θέμα υποκλοπών μέσω του Predator και τόνισε ότι η υπόθεση του εν ενεργεία στελέχους της ΕΥΠ «δεν έχει περαιωθεί από τις διατάξεις του Αρείου Πάγου, αντιθέτως υποβοηθά το έργο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου η οποία αξιολόγησε ότι δεν είχαν εισέλθει καινούργια στοιχείο που αφορούσαν την κατασκοπεία».