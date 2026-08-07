Δεν ανασύρεται από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών – Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τα αιτήματα

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγιου Ευάγγελος Μπακέλας, με ξεχωριστές πράξεις του, απέρριψε τα αιτήματα του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, του πρώην υπουργού Χρίστου Σπίρτζη και του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσσέ, που εκπροσωπεί θύματα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, για να ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Αναλυτικά, ο κ. Μπακέλας απέρριψε τα αιτήματα κρίνοντας ότι δεν συντρέχει προς το παρόν -για νομικούς λόγους- περίπτωση ανάσυρσης από το αρχείο της υπόθεσης των τηλεφωνικών υποκλοπών. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν κατατέθηκαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την εκ νέου έρευνα, κάτι που ουσιαστικά θέτουν στο αρχείο τις υποκλοπές για τρίτη φορά.

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Αναφορικά, με το αίτημα του κ. Σαμαρά, με το οποίο ζητούσε «την πλήρη διαλεύκανση της παγίδευσής του», ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έκρινε ότι δεν προσφέρθηκαν νέα στοιχεία από εκείνα που είχαν ερευνηθεί, τόσο από τον επίτιμο πλέον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση όσο και τον τέως εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.

Σχετικά με το αίτημα του κ. Σπίρτζη για εκ νέου έρευνα των υποκλοπών, με την προσκόμιση μηνυμάτων (emails) από το κινητό του εκ των οποίων ένα έφερε τον χαρακτήρα «απόρρητο», στην ειδική πράξη μη ανάσυρσης της υπόθεσης ο κ. Μπακέλας αναφέρει πως δεν προσκομίστηκε κάτι καινούργιο από αυτά που εξετάστηκαν στην πολύμηνη δίκη για τους τέσσερις ιδιώτες, που κατέληξε σε βαριές καταδίκες με 126 χρόνια κάθειρξη.

Για τα αιτήματα που κατατέθηκαν από τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσσέ με βάση το περιεχόμενο και τα ευρήματα της καταδικαστικής απόφασης για τους τέσσερις, αλλά και τις δημόσιες τοποθετήσεις ενός εξ αυτών, του Τάλ Ντίλιαν, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου οδηγείται με χωριστές πράξεις στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί για νομικούς λόγους να ανοίξει εκ νέου έρευνα.

Σύμφωνα με τον κ. Μπακέλα οι νομικοί λόγοι είναι ότι ο μεν Ταλ Ντίλιαν που έχει δηλώσει δημόσια ότι εμπορεύθηκε το pretador σε κρατικές οντότητες (κρατικές υπηρεσίες) είναι εμπλεκόμενος στις υποκλοπές και δεν μπορεί να εξεταστεί ως μάρτυρας, διότι η μαρτυρία του θα τεθεί αμέσως εκτός δικογραφίας, σύμφωνα με τον ποινικό νόμο, ενώ το ίδιο σημειώνεται και για τους άλλους τρεις που καταδικάστηκαν σε βαρύτατες ποινές από το δικαστήριο.

Ακόμη, για τους ίδιους νομικούς λόγους κρίθηκε ότι δεν μπορούν να εξεταστούν ως μάρτυρες και άλλοι πέντε ιδιώτες, για τους οποίους είχε στραφεί δικαστικά σε βάρος τους ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης.

Τέλος, και οι τέσσερις πράξεις του κ. Μπακέλα καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να υπάρξει προς το παρόν νέα έρευνα για τους νομικούς λόγους που αναπτύσσονται.