ΟΠΕΚΕΠΕ: Την ενοχή 22 κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας

Την ενοχή 22 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έλαβαν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020 ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας, Διονύσης Μουζάκης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν εκτάσεις σε Κάσο, Ανδρο, Νίσυρο, Φλώρινα, Καστοριά, τις οποίες δεν δικαιούνταν, για να λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις.

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Πολλές από τις επίμαχες εκτάσεις ανήκουν στο Δημόσιο, άλλες δεν είχαν ποτέ δηλωθεί από τους φερόμενους ιδιοκτήτες, ενώ τα υποτιθέμενα ετήσια μισθώματα που εμφανίζονται στις υπό δικαστική κρίση δηλώσεις, είναι σε εξαιρετικά χαμηλά τιμήματα.

Κατά τον κ. Μουζάκη οι κατηγορούμενοι , 16 παραγωγοί καθώς και οι εμφανιζόμενοι ως ιδιοκτήτες των επίμαχων εκτάσεων, «υπέβαλαν ψευδή δήλωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεδομένου ότι οι δηλωθέντες ως ιδιοκτήτες των εκτάσεων δεν είχαν στην πραγματικότητα στην κυριότητα τους τις εκτάσεις. Δεν προέκυψε ότι οι φερόμενες ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες εκτάσεις υπήρχαν στην κυριότητα των εκμισθωτών, αλλά ανήκαν είτε στο δημόσιο είτε σε τρίτα πρόσωπα. Επίσης δεν προέκυψε ότι οι εν λόγω άσκησαν και οποιαδήποτε αγροτική δραστηριότητα για να δικαιούνται την καταβολή ενισχύσεων, ήταν εκτάσεις πολύ μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, δεν προέκυψε ότι μετέφεραν το ζωικό τους κεφάλαιο στα μέρη όπου φαίνονταν μισθωμένες οι εκτάσεις ή ότι τέλεσαν τις απαιτούμενες αγροτικές εργασίες».

Ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε να κριθούν ένοχοι, όπως κατηγορούνται, όλοι οι κατηγορούμενοι, τονίζοντας πως έχει αποδειχθεί πλήρως η ενοχή τους.

Η διαδικασία συνεχίζεται με τις αγορεύσεις δικηγόρων.