ΕΛΛΑΔΑ

Υπερχείλισε το ρέμα στην Ραφήνα – Ήχησε το 112 για εκκένωση προς το Δημαρχείο

Οι οδηγίες προς τους πολίτες

Υπερχείλισε το ρέμα στην Ραφήνα – Ήχησε το 112 για εκκένωση προς το Δημαρχείο
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Τετάρτης 21/1 καθώς υπερχείλισε το ρέμα στην Ραφήνα, με αποτέλεσμα το 112 να ηχήσει στα κινητά των πολιτών στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει το 112 όσοι βρίσκονται πλησίον των εκβολών του Μεγάλου Ρέματος της Ραφήνας να κατευθυνθούν προς το Δημαρχείο Ραφήνας καθώς υπερχείλισε το ρέμα.

