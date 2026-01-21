Υπερχείλισε το ρέμα στην Ραφήνα – Ήχησε το 112 για εκκένωση προς το Δημαρχείο
Οι οδηγίες προς τους πολίτες
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Τετάρτης 21/1 καθώς υπερχείλισε το ρέμα στην Ραφήνα, με αποτέλεσμα το 112 να ηχήσει στα κινητά των πολιτών στην περιοχή.
Συγκεκριμένα, όπως τονίζει το 112 όσοι βρίσκονται πλησίον των εκβολών του Μεγάλου Ρέματος της Ραφήνας να κατευθυνθούν προς το Δημαρχείο Ραφήνας καθώς υπερχείλισε το ρέμα.
