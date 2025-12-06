Υπερχείλισε ο ποταμός Ενιπέας – Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του οικισμού Υπέρεια στη Λάρισα για εκκένωση προς Φάρσαλα

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στη Λάρισα, καθώς υπερχείλισε ο ποταμός Ενιπέας, με μήνυμα από το 112 να ειδοποιεί τους κατοίκους του οικισμού Υπέρεια να μετακινηθούν προς την πόλη των Φαρσάλων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Αν βρίσκεστε στον οικισμό της #Υπέρειας της Περιφερειακής Ενότητας #Λάρισας, απομακρυνθείτε προς την πόλη των #Φαρσάλων λόγω υπερχείλισης του ποταμού #Ενιπέα.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️

Τα νερά του ποταμού συνεχίζουν να αυξάνονται επικίνδυνα, με τον κίνδυνο να επηρεαστούν και άλλες περιοχές.

Παράλληλα, σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται και οι κάτοικοι των περιοχών Λεύκη, Ορφανά, Αμπελώνα, Φύλλο και Ηλία, οι οποίοι έλαβαν επίσης το προειδοποιητικό μήνυμα από το 112. Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών για την ασφαλή μετακίνησή τους.

Σε ανάλογη κατάσταση συναγερμού βρίσκονται και οι αρμόδιες αρχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών έχουν προκαλέσει αύξηση της στάθμης των ποταμιών. Ο Πηνειός ποταμός υπερχείλισε στην ευρεία κοίτη του, στο ύψος του Βαλομανδρίου, το βράδυ της Παρασκευής, προκαλώντας ανησυχία για τη συνέχιση της κακοκαιρίας στην περιοχή.

Η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, κ. Χρύσα Ντιντή, μετέβη άμεσα στο σημείο και ενημέρωσε το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αρχές, χωρίς όμως να εμπνέει ανησυχία μέχρι στιγμής. Παρά τις αυξημένες στάθμες, η αντιπεριφερειάρχης διαβεβαίωσε ότι τα μέτρα που λαμβάνονται είναι επαρκή για την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων στην περιοχή.

