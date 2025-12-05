ΑΕΛ – Παναθηναϊκός: Η ΕΛΑΣ απαγόρευσε την οργανωμένη μετακίνηση οπαδών των “πρασίνων”
Για την διαφύλαξη της δημόσιας τάξης, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση
Την απαγόρευση οργανωμένων μετακινήσεων των φιλάθλων του Παναθηναϊκού στη Λάρισα για το παιχνίδι του ερχόμενου Σαββατοκύριακου με την ΑΕΛ επέβαλλε η ΕΛΑΣ.
Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της SUPER LEAGUE 1, περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. Α.Ε.Λ. – Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 17:30΄ στο γήπεδο AEL FC ARENA, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
