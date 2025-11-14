Ξεσπούν οι γονείς της Κυριακής Γρίβα – «Πρέπει να αναλάβει ο καθένας αστυνομικός τις ευθύνες που του αναλογούν», δήλωσε η μητέρα της

Έναμισι χρόνο μετά τη γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων, ξεκίνησαν οι απολογίες των αστυνομικών που υπηρετούσαν εκείνο το μοιραίο βράδυ. Πρώτη απολογήθηκε η 23χρονη αξιωματικός, η οποία αφέθηκε ελεύθερη υπό όρους. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καταθέσουν ακόμα τρεις συνάδελφοί της στον ανακριτή για την υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο την 1η Απριλίου 2024 στους Αγίους Αναργύρους.

«Έπραξα όσα έπραξα ως έπρεπε, κάνοντας το καθήκον μου. Δεν ήμουν μόνη μου εκεί. Ήταν η οδηγός και η επόπτρια», ανέφερε η 23χρονη κατά την απολογία της.

Οι γονείς της Κυριακής, από την πλευρά τους, εξέφρασαν οργή και απαίτησαν δικαίωση, καλώντας τους υπεύθυνους να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να υποστούν τις προβλεπόμενες τιμωρίες.

«Θα πρέπει να αναλάβει ο καθένας αστυνομικός τις ευθύνες που του αναλογούν και να μην προσπαθούν να ρίξουν το μπαλάκι των ευθυνών ο ένας στον άλλο», είπε η μητέρα της Κυριακής Γρίβα.

«Θέλω να τιμωρηθούν όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι», δήλωσε και ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα.

Η μητέρα της αδικοχαμένης Κυριακής ανέφερε ότι η αξιωματικός υπηρεσίας είχε ζητήσει από την κόρη της 100 ευρώ για να υποβάλλει μήνυση. «Ενώ οι μηνύσεις για τέτοιου είδους αδικήματα είναι αυτεπάγγελτες, ζητήσανε παράβολο», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της η κατηγορούμενη αστυνομικός υποστήριξε ότι: «Δεν υπήρξε καμία συζήτηση για το παράβολο». Ο δικηγόρος της αστυνομικού, Διαμαντής Μπασαράς, είπε: «Η εντολέας μου έπραξε στο ακέραιο το υπηρεσιακό της καθήκον».

Το χρονικό

Η Κυριακή είχε μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων το βράδυ της 1ης Απριλίου 2024, δηλώνοντας ότι κινδυνεύει από τον πρώην σύντροφό της. Η αξιωματικός υπηρεσίας παραδέχθηκε ότι δεν ζήτησε τα στοιχεία ούτε της Κυριακής ούτε του δράστη όταν μπήκε στο τμήμα: «Της είπα να κάνει μήνυση, αλλά δεν ήθελε να την υποβάλει. Δεν μου ανέφερε τίποτα για το παρελθόν του δράστη, τις απειλές ή ότι φοβόταν».

Λίγο αργότερα, σε απόσταση αναπνοής από το κουβούκλιο του φρουρού, η Κυριακή έπεσε νεκρή από πέντε μαχαιριές που δέχτηκε από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Τις επόμενες ημέρες πρόκειται να απολογηθούν οι άλλοι τρεις αστυνομικοί: η επόπτρια του τμήματος, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής του κέντρου άμεσης δράσης.