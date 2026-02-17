Άρχισε από σήμερα η τριήμερη απεργία των ταξί στην Αττική – Στο πλάνο κινητοποιήσεις διαρκείας

Ξεκινάει από σήμερα η νέα απεργιακή κινητοποίηση των οδηγών ταξί, με τους οδηγούς της Αττικής να τραβούν χειρόφρενο από σήμερα, Τρίτη μέχρι την Πέμπτη, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα η απεργία θα διαρκέσει από αύριο μέχρι και την Πέμπτη.

Ο κλάδος αντιδρά έντονα στα σχέδια της κυβέρνησης για την υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, κάνοντας λόγο για «βίαιη προσαρμογή» χωρίς υποδομές, ενώ καταγγέλλει αθέμιτο ανταγωνισμό από πολυεθνικές και ιδιωτικά συμφέροντα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο στο τραπέζι βρίσκεται η προκήρυξη απεργίας διαρκείας.

Τα κύρια αιτήματα του ΣΑΤΑ

Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης των Ταξί στην ηλεκτροκίνηση

Άμεση απόσυρση του άρθρου 52 του ερανιστικού νομοσχεδίου, που πλήττει θανάσιμα τον κλάδο. Όλες οι ρυθμίσεις που περιέχονται σε αυτό, ευνοούν σκανδαλωδώς τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (ΕΙΧ). Το Σ.Α.Τ.Α. ζητά να μην συμπεριληφθούν αυτές οι διατάξεις στο τελικό κείμενο που θα κατατεθεί στη Βουλή.

Ποινικό μητρώο γενικής χρήσης για την έκδοση ή ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης Ταξί

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ταξί

Την απόφασή της για διήμερη πανελλαδική απεργία την Τετάρτη και την Πέμπτη 18 και 19 Φεβρουαρίου ανακοίνωσε η Ομοσπονδία Ταξί, με παρόμοια αιτήματα:

– Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

– Κατάργηση του άρθρου 52 και τις διατάξεις που ορίζουν μείωση της ελάχιστης χρέωσης των Ε.Ι.Χ με οδηγό και άρση της επιστροφής στην έδρα τους και επιβάλλεται να οριστεί παράλληλα προ κράτηση και στις νησιωτικές περιοχές.

–Αλλαγή του ποινικού μητρώου από δικαστικής σε γενικής χρήσης.

Στην ανακοίνωσή της, η διοίκηση της Ομοσπονδίας τονίζει πως «έχει πάρει ισχυρή εντολή από όλα τα Σωματεία και τα Ραδιοταξί της χώρας, ώστε με τις αποφάσεις της, τις επόμενες μέρες να διεκδικήσει με κάθε τρόπο όλα τα δίκαια αιτήματα του κλάδου, μέχρι να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα».