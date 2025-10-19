Ξεκινά τη Δευτέρα ο Μικρός Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας

Από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 τίθεται σε εφαρμογή ο Μικρός Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας, με τα περιοριστικά μέτρα να ισχύουν έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τα όρια του Δακτυλίου ορίζονται από τις οδούς και λεωφόρους:

Λεωφ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λεωφ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Λεωφ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λεωφ. Αλεξάνδρας.

Στις παραπάνω οριακές λεωφόρους και οδούς τα μέτρα δεν ισχύουν.

Πώς λειτουργεί ο Δακτύλιος

Μέσα στα όρια του Μικρού Δακτυλίου επιτρέπεται η εκ περιτροπής κυκλοφορία των Ι.Χ. αυτοκινήτων και φορτηγών ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο βάρος 2,2 τόνους, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο της πινακίδαςτους — μονά και ζυγά.

Ώρες και ημέρες ισχύος:

Δευτέρα έως Πέμπτη: 07:00 – 20:00

07:00 – 20:00 Παρασκευή: 07:00 – 15:00

Τα μέτρα δεν ισχύουν τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις αργίες, καθώς και τις ημέρες που υπάρχει απεργία σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 55, παρ. 6 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας [ν.5209/2025 (Α΄100)].

Ποια οχήματα εξαιρούνται

Από τους περιορισμούς εξαιρούνται και κινούνται ελεύθερα τα εξής οχήματα:

Εκ κατασκευής αμιγώς ηλεκτρικά , υβριδικά , φυσικού αερίου και υγραερίου .

, , και . Αυτοκίνητα EURO 6 (πλην των παραπάνω τεχνολογιών), εφόσον εκπέμπουν CO₂ κάτω από 120g/km (σύμφωνα με τον κύκλο NEDC) και ταξινομήθηκαν έως 31/12/2020 .

(πλην των παραπάνω τεχνολογιών), εφόσον εκπέμπουν (σύμφωνα με τον κύκλο NEDC) και ταξινομήθηκαν έως . Αυτοκίνητα EURO 6 με εκπομπές CO₂ κάτω από 145g/km (σύμφωνα με τον κύκλο WLTP), εφόσον ταξινομήθηκαν μετά την 1/1/2021.

Οι κάτοχοι των παραπάνω οχημάτων μπορούν να εκτυπώσουν ειδικό σήμα Δακτυλίου ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, είτε σε έντυπη είτε σε ψηφιακή μορφή στο κινητό τους τηλέφωνο.

Ειδικές άδειες και κάρτες μονίμων κατοίκων

Για τα οχήματα των μονίμων κατοίκων εντός του Δακτυλίου προβλέπονται ειδικές ζώνες εισόδου – εξόδου και χορηγείται κάρτα από τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

Οι ειδικές άδειες κυκλοφορίας εκδίδονται από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής (Θ. Δηλιγιάννη 24-26, τηλ. 210-5284142, e–mail: [email protected]) από Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00 – 14:00.

Απαιτούνται:

Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος

Άδεια οδήγησης

Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ

Ισχύον ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Σημειώνεται ότι οι ειδικές άδειες που είχαν εκδοθεί για τις περιόδους 2023-2024 και 2024-2025 παραμένουν σε ισχύ.