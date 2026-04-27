ΟΠΑ: Σοβαροί βανδαλισμοί εν ώρα μαθημάτων – Ζημιές σε εξοπλισμό (Εικόνες)

Στο κεντρικό κτίριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) σημειώθηκαν τη Δευτέρα (27/04) σοβαροί βανδαλισμοί, όταν μία ομάδα φοιτητών εισέβαλε στο κτίριο εν ώρα διεξαγωγής μαθημάτων.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στα «Φοιτητικά Νέα» μία φοιτήτρια, οι βανδαλισμοί στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκάλεσαν αναστάτωση εντός του κτιρίου και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Μάλιστα οι ζημιές δεν έμειναν σε έναν χώρο, αλλά επεκτάθηκαν σε πολλαπλά επίπεδα, με τοίχους να καλύπτονται από graffiti.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην κλίμακα των βανδαλισμών, καθώς, σύμφωνα με τις αναφορές, υπήρξε σοβαρή καταστροφή εξοπλισμού του πανεπιστημίου, με μηχανήματα να εκτοξεύονται από σκάλες και να καταστρέφονται ολοσχερώς.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, γεγονός που ενέτεινε την αναστάτωση και τον φόβο μεταξύ των φοιτητών.