Η νέα επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ θα τον ωφελήσει πολιτικά;
ΟΠΑ: Σοβαροί βανδαλισμοί εν ώρα μαθημάτων – Ζημιές σε εξοπλισμό (Εικόνες)

Εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο

Πηγή: Φοιτητικά Νέα
Στο κεντρικό κτίριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) σημειώθηκαν τη Δευτέρα (27/04) σοβαροί βανδαλισμοί, όταν μία ομάδα φοιτητών εισέβαλε στο κτίριο εν ώρα διεξαγωγής μαθημάτων.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στα «Φοιτητικά Νέα» μία φοιτήτρια, οι βανδαλισμοί στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκάλεσαν αναστάτωση εντός του κτιρίου και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Μάλιστα οι ζημιές δεν έμειναν σε έναν χώρο, αλλά επεκτάθηκαν σε πολλαπλά επίπεδα, με τοίχους να καλύπτονται από graffiti.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην κλίμακα των βανδαλισμών, καθώς, σύμφωνα με τις αναφορές, υπήρξε σοβαρή καταστροφή εξοπλισμού του πανεπιστημίου, με μηχανήματα να εκτοξεύονται από σκάλες και να καταστρέφονται ολοσχερώς.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, γεγονός που ενέτεινε την αναστάτωση και τον φόβο μεταξύ των φοιτητών.

Πρωτομαγιά: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ και τράπεζες
Πρωτομαγιά: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ και τράπεζες

Στις προαιρετικές αργίες συγκαταλέγεται η Πρωτομαγιά, ωστόσο κάθε χρόνο με υπουργική απόφαση χαρακτηρίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας. Η εργασία των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων απαγορεύεται, εκτός από εκείνες που έχουν ειδική άδεια λειτουργίας για Κυριακές και αργίες. Αναφορικά με το καθεστώς αμοιβών των εργαζομένων που θα εργαστούν ή θα παραμείνουν σε καθεστώς αργίας, […]

