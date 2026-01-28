Βουβός πόνος στη Τούμπα – Η ομάδα και οι φίλοι του ΠΑΟΚ αποχαιρετούν τα 7 “αετόπουλα” (εικόνες)

Εικόνες πόνου και θλίψης επικρατούν στη Τούμπα για τους 7 φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν την ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Οι επτά νεαροί, όλοι κάτω από 30 ετών, σκοτώθηκαν σε τροχαίο, ενώ επέβαιναν σε μίνι-βαν το οποίο τους μετέφερε στη Γαλλία για το παιχνίδι Λυόν – ΠΑΟΚ σε αγώνα που θα γίνει στα πλαίσια της τελευταίας αγωνιστικής του Europa League.

Από χθες το μεσημέρι όταν έγινε γνωστή η είδηση φίλοι της ομάδας, παράγοντες, παίκτες και ο προπονητής βρέθηκαν έξω από την Τούμπα αφήνοντας κεριά και λουλούδια στη μνήμη των επτά νεκρών. Μάλιστα κάποιοι οπαδοί χθες το βράδυ μπήκαν μέσα στο γήπεδο και άφησαν κεριά στη θύρα 4.

Η ίδια εικόνα εκτυλίσσεται και σήμερα. Από νωρίς το πρωί άνθρωποι όλων των ηλικιών σοκαρισμένοι από το δυστύχημα που στέρησε τη ζωή σε επτά ανθρώπους πηγαίνουν στο σημείο αφήνοντας κεριά, κασκόλ και σημαίες της ομάδας.