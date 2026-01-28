Ανείπωτος θρήνος στον ΠΑΟΚ: Σκέπασαν τα συντρίμμια από το φονικό τροχαίο με μπλούζες και κασκόλ του “Δικεφάλου” (εικόνες)

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που μεταδίδονται από τη Ρουμανία όπου 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν την ζωή τους σε τραγικό δυστύχημα.

Ο οργανισμός του ΠΑΟΚ βυθίστηκε στο πένθος χάνοντας 7 νέα παιδιά που πήγαιναν να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα ξεκινώντας από την Κατερίνη. Οι επιβαίνοντες του βαν, είχαν ξεκινήσει από την Κατερίνη ώστε να φτάσουν οδικώς στη Λυόν για το παιχνίδι του Europa League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φίλοι της ομάδας που είτε είχαν ήδη φτάσει στη Γαλλία είτε ήταν στη διαδρομή αποφάσισαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα και η θύρα των φιλοξενούμενων στο γήπεδο της Ολιμπίκ Λυών να παραμείνει κλειστή.

Κατά την επιστροφή τους περίπου 200 φίλοι του ΠΑΟΚ ταξίδεψαν οργανωμένα με τέσσερα πούλμαν μέχρι την Τιμισοάρα, ώστε να βρεθούν κοντά στους τρεις τραυματίες οπαδούς που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της περιοχής, ενώ κάποιοι άλλοι βρέθηκαν στο σημείο που εκτυλίχθηκε το φρικτό τροχαίο.

Σύμφωνα με το thesspost.gr, αρκετά συντρίμμια από την σύγκρουση υπάρχουν ακόμη στο σημείο στα πλάγια του δρόμου και οπαδοί προχώρησαν σε μια συγκινητική κίνηση, να τα καλύψουν με σημαίες, μπλούζες και κασκόλ της αγαπημένης τους ομάδας

Ρουμανικά μέσα αναφέρουν ότι στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν καταγραφεί πάνω από 320 ατυχήματα τον τελευταίο χρόνο.

Σύμφωνα με στοιχεία εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων και οργανισμών οδικής ασφάλειας που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία, ο DN6 έχει ετήσιο ποσοστό θανάτων 60-70 άτομα, καθιστώντας τον έναν από τους πέντε πιο επικίνδυνους δρόμους της χώρας.