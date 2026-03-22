Βουλιαγμένη: Αγνοείται δύτης στο λιμανάκι – Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα της Κυριακής (22/3) επιχείρηση εντοπισμού δύτη από το Λιμενικό στο λιμανάκι της Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, Λιμενικό, αστυνομία, ΕΚΑΒ, δύτες και διασώστες βρίσκονται στο σημείο καταβάλλοντας τεράστιες προσπάθειες προκειμένου να βρεθεί ένας 34χρονος.

Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό του Λιμενικού, κλιμάκιο της μονάδας υποβρυχίων αποστολών του Λιμενικού και ιδιωτικό καταδυτικό συνεργείο.

Στο σημείο επικρατούν άνεμοι εντάσεως 4 μποφόρ.

Όπως μεταδίδει o ALPHA, oι δύο άνδρες ξεκίνησαν στις 13:40, ωστόσο εγκλωβίστηκαν και οι δύο μέσα σε ένα σπήλαιο. Οι αρχές απεγκλώβισαν τον έναν, ωστόσο ο 34χρονος συνεχίζει να αγνοείται. Τρεις δύτες του λιμενικού επιχείρησαν ωστόσο δεν κατάφεραν αρχικά να προσεγγίσουν το σπήλαιο, διότι απαιτείται συγκεκριμένος εξοπλισμός για τέτοια σημεία.