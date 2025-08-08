Αποκαλύψεις για τον πρώην αστυνομικό και TikToker: «Την ημέρα παίρνω 2.200 με 2.000 ευρώ»

Το DEBATER αποκαλύπτει τις συνομιλίες της ντροπής που οδήγησαν στη σύλληψη του πρώην αστυνομικού και γνωστού TikToker, Β. Μ., ο οποίος προφυλακίστηκε το βράδυ της Παρασκευής 8 Αυγούστου.

Ο πρώην αστυνομικός συγκεκριμένα που προφυλακίστηκε μετά την απολογία του το βράδυ της Παρασκευής 8/8 κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών, ρύθμιση θεμάτων που αφορούν εκρηκτικές ύλες και ερασιτεχνικό επαγγελματικό αθλητισμό.

Το χρονικό της ξεδιαλυνσης

Σύμφωνα με πληροφορίες πριν έναν χρόνο περίπου, η Αστυνομία δέχθηκε μία ανώνυμη καταγγελία η οποία αποκάλυπτε τις κρυφές δουλειές που έκανε ο πρώην αστυνομικός με την προστασία σε κλαμπ, αλλά και την διακίνηση ναρκωτικών. Έπειτα από αυτά η Αστυνομία ξεκίνησε έρευνες εις βάρος του πρώην αστυνομικού.

«Με αυτά ξεκίνησα και εγώ»

Κατά την διάρκεια της προανακριτικής έρευνας, η Αστυνομία φέρεται να έκανε άρση στις επικοινωνίες του πρώην αστυνομικού, οι οποίες φάνηκαν να επιβεβαιώνουν τις κατηγορίες που τον βάραιναν. Σε μία από τις πρώιμες επικοινωνίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, ο πρώην αστυνομικός φέρεται να λέει σε κάποιον ότι «με αυτά ξεκίνησα και εγώ, είχα ξεκινήσει τώρα τα τελείωσα, έχω μια εβδομάδα που τελείωσα τα αντικαταθλιπτικά, μια εβδομάδα».

Στη συνέχεια σε άλλη συνομιλία του φέρεται να λέει «δεν μπορώ να ελέγξω τα νεύρα μου πλέον», με τον συνομιλητή του να απαντά «ε και μπροστά στο άλλο που θα κάνεις» και «θα ξεφύγεις καμιά μέρα», με τον πρώην αστυνομικό να ανταπαντά «ναι ρε σου λέω ναι, ναι, ναι» και τον συνομιλητή του να κλείνει την συζήτηση με το «και δεν καπνίζεις κιόλας να σου φέρνουμε και τσιγάρα στη φυλακή».

«Είχα πάρει μια περίεργη μίξη χαπιών»

Σε άλλη του συνομιλία ο TikToker φέρεται να στέλνει κάπου ότι «Είχα πάρει μια περίεργη μίξη χαπιών», «Ε, από μ*α και τα δοκίμασα, μου έδωσε, μου δώσε ένας φίλος και δεν μπορούσα να συνέλθω 16 ώρες κοιμήθηκα» και «ήθελα να δοκιμάσω τι είναι γιατί μου είπαν ότι είναι ωραίο. Και δεν μπόρεσα να σηκωθώ μαλάκα μόνο που δεν χέστηκα στον ύπνο μου».

Σε άλλες συνομιλίες του, φαίνεται να συνεννοείται σχετικά με την διακίνηση των ναρκωτικών που φέρεται να διακινούσε και φέρεται να έχει την ακόλουθη συνομιλία με κάποιον: «Έχεις φέρει μαζί σου είπες δόση», με τον ίδιο να απαντά «Πόσα έφερε» και η συνομιλήτρια του απαντά «Ναι. 200 ευρώ».

Μεγάλη χρηματικά ποσά από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Όπως προέκυψε από το πλήθος επικοινωνιών, ο κατηγορούμενος φέρεται να αναφέρεται σε μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία όπως ισχυριζόταν στους συνομιλητές τους, προέρχονταν από την δεύτερη εργασία τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και εισοδήματα από ακίνητα, τα οποία αναφέρει ότι δεν δηλώθηκαν ποτέ ως εισοδήματα στις αρμόδιες Αρχές.

Χαρακτηριστικά σε συνομιλία του φέρεται να αναφέρει ότι «την ημέρα παίρνω 2.200 με 2.000 ευρώ», ενώ ταυτόχρονα φέρεται να είχε άγχος λέγοντας «αύριο, μεθαύριο μπορεί να κλείσει η πλατφόρμα και να μην έχω να φάω», ενώ ο συνομιλητής του απάντησε ειρωνευόμενος «ναι, ναι το έχεις κοιτάξει ποτέ το μηνιάτικο της Αστυνομίας».

Επίσης ο πρώην αστυνομικός φέρεται να συνομιλεί με κάποιον και να του λέει σχετικά με τα αδήλωτα ακίνητα και τι κινήσεις ακολουθούσε. « Εγώ PAY PAL τα βάζω ρε φίλε αλλά είτε PAΥPAL είτε REVOLUT να ξέρεις ότι είναι», φέρεται να λέει και να συμπληρώνει μετά ότι «από την ΡAYPAL ρε παιδί μου τα βάζεις μέσα στου λογαριασμό σου, η REVOLUT με αυτό το κομμάτι είναι ένα κλικ πιο εύκολο να τα περάσεις στην REVOLUT γιατί μετά αν βάλεις πάνω από 6.000 μέσα στου λογαριασμό σου θα πρέπει να τα δηλώσεις να πληρώσεις Φ.Π.Α.».

Σε άλλη του συνομιλία φέρεται να μιλάει για τα λεφτά από το TikTok και να αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «Ξέρεις ποιο είναι το θέμα; Ότι επειδή με έχουνε στην μπούκα όλα τα λεφτά του TikTok δεν μπορώ να τα δηλω.., νόμιμα δεν υπάρχει τρόπος να τα δηλώσω δηλαδή αν εμένα επειδή ήδη κατηγορήθηκα το προηγούμενο έτος για φοροδιαφυγή, ήδη μεταξύ μας θα πληρώσω κάνα πενηντάρι, αν εγώ κάθε χρόνο όσα βγάζω στο ΤΙΚ TOK τα βγάζω για να τα πληρώνω σε αυτούς δεν αξίζει». Στη συνέχεια φέρεται να συμπληρώνει στην ίδια συζήτηση ότι «ναι, ναι. Μαλάκα το TikTok πλέον έχει φτάσει ένα σημείο που μου δίνει ενάμιση με δυο χιλιάρικα το δίωρο την ημέρα που παίζω» και «Την ημέρα, την ημέρα. Ένα πενηντάρι είναι καθαρά ο μήνας.»

Οι έρευνες στο σπίτι του

Έρευνα πραγματοποιήθηκε στην οικεία του πρώην αστυνομικού, όπου την πόρτα άνοιξε ένας φίλος του και στην αρχή προσπάθησε να αρνηθεί την είσοδο στους αστυνομικούς και συνελήφθη.

Κατά την έρευνα στο σπίτι βρέθηκαν: μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, μία συσκευή tazer, ένας γεμιστήρας πιστολιού με 3 φυσίγγια, ένα κυτίο με 31 φυσίγγια, τρεις καρτέλες adnapharma ADNAR PHARMA OXANDROLONE 10mg,ένα κινητό τηλέφωνο,πλαστικές συσκευασίες με έκσταση και ένα τσιγάρο κάνναβης.

Επίσης πραγματοποιήθηκε έρευνα και στο αυτοκίνητο του όπου φέρεται να βρέθηκε το υπηρεσιακό δελτίο ταυτότητας του αστυνομικού – το οποίο φέρεται να είχε αναφέρει ότι είχε χάσει-, 1.500 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η απολογία

Οι δύο συλληφθέντες κατά την απολογία τους φέρεται να υποστήριξαν ότι η κατασχεθείσα ποσότητα ναρκωτικής ουσίας άνηκε στον δεύτερο συλληφθέντα, ο οποίο προέβη στην διακίνηση λόγω οικονομικών δυσκολιών, ωστόσο ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε να δώσει περισσότερες διευκρινήσεις.