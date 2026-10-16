Βούλα – Αποκλειστική μαρτυρία μητέρας στο DEBATER: «Έβαζε τις μαθήτριες να του κάνουν μασάζ – Άγγιζε τα παιδιά»

Νέες σοβαρές καταγγελίες για τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής σε Γυμνάσιο της Βούλας, ο οποίος κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου, έρχονται στο φως μέσα από αποκλειστική μαρτυρία μητέρας μαθήτριας στο DEBATER.

Η γυναίκα περιγράφει όσα, όπως υποστηρίζει, της μετέφεραν τα παιδιά για τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού, ενώ καταγγέλλει ότι μαθητές είχαν προηγουμένως απευθυνθεί στην υποδιευθύντρια του σχολείου, χωρίς να εισακουστούν.

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«Έπιανε την κόρη μου από τη μέση και τους μηρούς»

Η μητέρα περιγράφει περιστατικά που, σύμφωνα με την ίδια, σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Γυμναστικής.

«Εμένα προχθές με πιάσαν τα παιδιά και μου ανέφεραν τα περιστατικά, γιατί πήγαν στην υποδιευθύντρια και τους έδιωξε. Και φυσικά δεν ενημέρωσαν τους γονείς από το σχολείο», αναφέρει αρχικά.

Στη συνέχεια καταγγέλλει:

«Να πιάνει την κόρη μου από τη μέση και από τα μπούτια για να κάνει πιο έντονα την άσκηση, να τη δείχνει σε όλη την τάξη, να βάζει αυτή και τις μαθήτριές της να του κάνουν μασάζ και νυχάκια για να χαλαρώσει».

Η γυναίκα προχωρά και σε καταγγελίες για τη συμπεριφορά του καθηγητή απέναντι σε αγόρια του σχολείου.

«Να πιάνει, για πλάκα, για εκείνον, για χαιρετούρα, τα γεννητικά όργανα των αγοριών επανειλημμένως», υποστηρίζει, διευκρινίζοντας ότι, σύμφωνα με όσα πληροφορήθηκε, ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε πρόσφατα σε βάρος δύο αγοριών.

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«Τα παιδιά πήγαν στην υποδιευθύντρια και δεν εισακούστηκαν»

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι ισχυρισμοί της μητέρας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι αρχικές αναφορές των μαθητών.

Όπως καταγγέλλει, τα παιδιά επιχείρησαν να ενημερώσουν τη διεύθυνση του σχολείου, ωστόσο δεν βρήκαν ανταπόκριση.

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«Και τα παιδιά, επειδή πήγαν στην υποδιευθύντρια και δεν εισακούστηκαν, ήρθαν σε μένα», δηλώνει.

Παράλληλα, περιγράφει και άλλες συμπεριφορές που αποδίδει στον εκπαιδευτικό, υποστηρίζοντας ότι έβαζε τις μαθήτριες να εκτελούν ασκήσεις με τρόπο που τις έκανε να αισθάνονται άβολα.

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Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν αντικείμενο καταγγελίας και δεν έχουν διαπιστωθεί ως γεγονότα από τις αρμόδιες αρχές.

«Φοβόταν να μου μιλήσει για να μη στιγματιστεί»

Η μητέρα εκφράζει την εκτίμηση ότι ενδέχεται να υπήρχαν αντίστοιχα περιστατικά και κατά το παρελθόν, επικαλούμενη πληροφορίες που, όπως λέει, έφτασαν στους γονείς μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης.

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«Από ό,τι μάθαμε, αφού έγινε αυτό που έγινε, άνοιξαν τα στόματα και είναι χρόνια η κολώνια, που ήταν και στο Λύκειο πριν από μας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ίδια εξηγεί ότι η κόρη της δίσταζε να της μιλήσει, φοβούμενη τόσο την αντίδρασή της όσο και το ενδεχόμενο να στοχοποιηθεί.

«Στεναχωρήθηκα πολύ που δεν μου είχε μιλήσει, αλλά φοβόταν την αντίδρασή μου και να μην στιγματιστεί, να μην της κάνουν άλλο bullying, γιατί έχει δεχτεί bullying», δηλώνει.

Κλείνοντας, ζητά να διερευνηθούν πλήρως οι καταγγελίες και να υπάρξουν συνέπειες εφόσον αποδειχθούν:

«Να μην ξαναδιδάξει και να πληρώσει για αυτό που έκανε».

Σε αργία ο καθηγητής – Σε εξέλιξη η δικαστική έρευνα

Υπενθυμίζεται ότι, όπως αποκάλυψε το DEBATER, ο καθηγητής τέθηκε σε αυτοδίκαιη αργία με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη.

Παράλληλα, έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ).

Για την υπόθεση είχε προηγηθεί η σύλληψη του εκπαιδευτικού, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έχει εκφράσει την εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη.

Η διερεύνηση συνεχίζεται, ενώ οι καταγγελίες της μητέρας αναδεικνύουν και το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι αναφορές μαθητών για περιστατικά που αφορούν την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά τους.