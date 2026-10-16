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ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου στον καθηγητή Γυμναστικής

Μετά από καταγγελίες μαθητών του

Βούλα: Ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου στον καθηγητή Γυμναστικής
Πηγή: Pixabay
DEBATER NEWSROOM

Ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση ασκήθηκε εις βάρος του καθηγητή Γυμναστικής σε Γυμνάσιο της Βούλας, μετά από καταγγελίες μαθητών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία μητέρας 13χρονης μαθήτριας, η οποία ανέφερε ότι το μεσημέρι της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου ο καθηγητής φέρεται να έπιασε τον μηρό της κόρης της.

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Παράλληλα, δύο ακόμη ανήλικοι μαθητές φέρονται να κατήγγειλαν ότι ο εκπαιδευτικός τούς ακουμπούσε στα γεννητικά όργανα.

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